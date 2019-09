GER depende de sí mismo para entrar

No quiere detener su carrera. Los mens sana deberán mostrar lo mejor y ganar con punto bonus para no depender de ningún otro resultado.

No quiere detener su carrera. Los mens sana deberán mostrar lo mejor y ganar con punto bonus para no depender de ningún otro resultado. Héctor Río

Con Duendes y Urú Curé ya clasificados a las semifinales del Torneo del Interior A, sólo falta saber quieénes serán sus rivales, interrogante que se develará el próximo fin de semana. Dentro del grupo de equipos con posibilidades de acceder a la siguiente instancia está Gimnasia y Esgrima, por la zona 1, que en el hipotético caso de clasificar enfrentaría al equipo cordobés.

Disputadas cinco fechas del certamen organizado por la Unión Argentina, los mens sana lideran su grupo con 16 puntos y cuentan con muchas chances de meterse dentro de los cuatro mejores del interior. De hecho es el que mejor perspectiva tiene ya que es el único que depende de sí mismo. El fin de semana recibe en la Bombonera del parque Independencia a Jockey Club Córdoba (3º, 14 puntos) y de ganar con bonus no dependerá de lo que ocurra en Yerba Buena, en el encuentro que sostendrán Tucumán Rugby (2º, 15 puntos) y un desconocido Old Resian (4º, sin puntos).

De las cuatro zonas que tiene el torneo, este grupo es el más parejo, es el famoso "grupo de la muerte”. Eso quedó evidenciado en los resultados registrados en el transcurso del certamen, que dejó para la última fecha su definición. Es el único grupo donde hay tres candidatos para un solo lugar.

Puede pasar cualquier cosa, porque tanto el hípico cordobés como Tucumán Rugby tienen chances de clasificar. Incluso hasta podría darse un empate en las posiciones, cuestión que será dirimida según el reglamento.

Según la norma, en caso de igualdad "se aplicarán en forma sucesiva y excluyente las siguientes normas:

a) Se tomará en cuenta los puntos obtenidos en el mismo Campeonato, sólo en el o los partidos jugados entre sí por los equipos igualados.

b) De continuar el empate, se tomará en cuenta la suma total de los tries obtenidos por cada equipo igualado, incluyendo try penal, aunque no se tendrán en cuenta los tries obtenidos por los equipos empatados en partidos jugados con oponentes comunes, cuando alguno de aquellos haya recibido puntos por no presentarse dicho oponente en común.”

De seguir la igualdad se tomará en cuenta primero la suma total de los drops obtenidos, luego los penales anotados y después las conversiones. De continuar el empate se tomará en cuenta la diferencia existente entre el total de tantos a favor y el total de tantos en contra y si aún persistiese la igualdad, se tomarán en cuenta los antecedentes disciplinarios registrados durante el campeonato de los jugadores de los equipos empatados, debiendo definirse a favor del equipo que posea en primer término menor número de expulsiones y si no las hubiera, de amonestaciones.

Con la clasificación en el bolso, Duendes recibirá el fin de semana a Universitario (T) en un partido, a priori, muy duro. Pero más allá de eso, el verdinegro estará atento a lo que ocurra en la Zona 3 ya que el ganador de ese grupo será su rival en la semifinal. Marista y Natación y Gimnasia son los únicos equipos con chances.

Los curas (1º, 19 puntos ) recibirán en La Carrodilla la visita de Jockey Club Rosario, que si bien no tiene chances de acceder a las semifinales del 21 de septiembre puede convertirse en juez de la definición. Con los antecedentes expuestos en lo que va del torneo, si el verdiblanco gana o empata en su excursión a Mendoza le deja servido en bandeja el pase a semis a Natación y Gimnasia (2º, 18 puntos) que enfrenta en Bahía Blanca a Sociedad Sportiva, el equipo más flojo del grupo y el único que no pudo sumar siquiera un punto.