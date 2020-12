Creo que necesitamos encontrar un equilibrio. Vamos de tener partidos buenos a tener otros que no son tan buenos, sobre todo en cuanto a la tenencia de la pelota. Hay que tratar de volver a ser el equipo más equilibrado que fuimos en el campeonato pasado. En este torneo hubo partidos que hicimos las cosas muy bien y otros en los que no pudimos plasmar nuestro juego. Esa irregularidad del equipo y de todos a nivel individual la debemos revertir. Tenemos que seguir mejorando y tratar de mantener un nivel o un equilibrio que nos llevará a ser ese equipo del año pasado. La regularidad es lo que te lleva a agarrar más confianza y estar cada vez más convencido de las cosas que hacemos. Porque estamos convencidos, pero por momentos no lo podemos plasmar. Por ello la meta principal es encontrar el equilibrio y la regularidad que necesitamos.

¿Puede ser que si todos empiezan a levantar el nivel también crecerá el funcionamiento colectivo?

El fútbol es un juego de conjunto. Y cuanto más jugadores tengas en un nivel alto menos se notará los que por ahí circunstancialmente no lo tienen tanto. Creo que nosotros necesitamos la regularidad que supimos mantener en todos los jugadores. Obvio que también hay muchos chicos, como por ejemplo Cacciabue y Panchito (González), que están tratando de encontrar una regularidad en primera división. Hay un mix muy lindo entre juveniles y experimentados y hay que encontrar la regularidad que es lo que nos está faltando.

Juegan el sábado ante Godoy Cruz y después debutan el miércoles en Copa Argentina ante Peñarol de San Juan. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo tras la última victoria ante Estudiantes?

Cuando ganás estás más tranquilo en la semana. Más allá de que ganamos y nos fuimos contentos, pero sabemos que pudimos haber hecho un mejor partido con Estudiantes. El objetivo siempre es el mismo. Ir partido a partido y enfocarnos en crecer. Fue lo que repetí en el campeonato pasado. Hoy no hay descenso y el año pasado la prioridad era salir de la tabla de abajo, llevar a Newell’s arriba y lo pudimos cumplir. Clasificamos a una copa internacional (Sudamericana 2021) y ahora podemos hacerlo a la Sudamericana 2022. Y también si se dan varios resultados poder entrar en la próxima Copa Libertadores. Hay muchas cosas en el futuro, pero hay que pensar en el partido que viene. No irnos más allá porque creo que ahí es donde nos equivocamos un poco.

Tal vez la idea era estar en la zona campeonato, pero están en la fase complementación y puede ser una buena oportunidad para encontrar la regularidad que mencionás. ¿Aspiran a ganarla?

Obvio que sí. No era lo que todos queríamos, pero nos tocó una zona complicada y dura. Nos pasó que no pudimos por ahí tener los resultados que queríamos. Ahora es una linda posibilidad para recuperarnos y no podemos pensar más allá del partido que viene. Ir más allá creo que hoy por hoy con la no regularidad que tenemos no está bien. Primero encontremos el equilibrio y la regularidad y después pensemos para qué estamos.

En el corto plazo también debutan el miércoles en la Copa Argentina ante Sportivo Peñarol de San Juan, ¿es otro lindo desafío por delante?

Si, después de Godoy Cruz la Copa Argentina también esta cerca y será un partido duro como todos los de esa copa. Uno por ahí piensa que son fáciles, pero no lo son. A veces los equipos que vienen de abajo te complican mucho más que los que competís normalmente. Siempre es lindo jugarla y ojalá lleguemos lo más lejos posible. Newell’s siempre tiene que estar en lo más alto de la tabla tratando de pelear los puestos de arriba. No hay que volverse locos con la idea de salir campeones todos los años porque no sería una realidad, pero sí estar siempre clasificando a un copa y estando siempre ahí arriba, manteniendo una regularidad que a todos nos gusta y ver a Newell’s allá arriba donde realmente tiene que estar. Ahora primero está Godoy Cruz y después Peñarol de San Juan y son dos partidos muy importantes que tenemos por delante. Hay que estar de la mejor manera y hay que asumir la responsabilidad de ir partido a partido y mejorar.

¿Están atentos a que si hay una combinación de resultados pueden estar en próxima Libertadores?

El grupo lo sabe y estamos tranquilos. Obvio que se tienen que dar algunos resultados para que ello ocurra. Claro que sería lindo jugar la Copa Libertadores. Es una de las competencias más lindas del mundo para disputar. Sería hermoso.

¿Vos en la Libertadores tenés muy linda experiencia cuando la ganaste con San Lorenzo?

Me tocó ganarla y en un club que nunca la había conseguido. Ya estar en la Sudamericana es importante, ojalá se pueda jugar la Libertadores.

¿Tanto sea una copa o la otra el objetivo de Newell’s uno imagina será llegar lo más lejos posible?

Siempre. Uno lo anhela y sueña siempre con pelear los campeonatos y Newell’s lo merece por su historia. Sería muy lindo pelear las copas internacionales, pero no nos vayamos más allá y empecemos a pensar en lo que viene, en lo cercano, que son los partidos que tenemos que afrontar ahora.

A la defensa entre lesiones, expulsiones, aislamientos por Covid, todavía le cuesta encontrar la solidez de la temporada pasada. ¿Qué creés que les falta?

Nos costó un poco tener la regularidad del campeonato pasado. Más allá de que esté o no Cristian (Lema), porque cuando le tocó a Fontanini lo ha hecho muy bien también, todo estábamos en un gran nivel y eso significa mucho. Este campeonato todavía no pudimos casi repetir la defensa. Son cosas que también influyen. Siempre digo lo mismo y todos estamos implicados en atacar y defender, pero yo no quiero que me hagan goles. En este campeonato sufrimos mucho eso. No me gusta. Siempre me gusta ganar, pero prefiero ganar con el arco en cero, que no nos conviertan. Sufro mucho cuando nos hacen goles. Los defensores tenemos que tratar de que nos lleguen lo menos posible y que no nos anote el rival. Siempre fui muy exigente y uno sabe cuando hace las cosas bien y cuando no. Uno trata de corregir errores y a la vez ayudar a los compañeros desde la experiencia. Hasta que me retire siempre me voy a exigir más.

"En Newell's estoy muy bien"

Santiago Gentiletti también abordó su continuidad en Newell’s. “Estoy muy bien acá”, aseguró el zaguero.

En cada receso pensás lo que hacés en el futuro para renovar objetivos, ¿lo harás en este receso de enero?

No lo sé todavía, este receso es muy corto, no es como el receso de junio, que es donde verdaderamente analizo bien el tema como lo hice en junio pasado, donde se armó un revuelo que no fue lindo para nadie. Pero fue algo que siempre lo hablé, me tomé mi tiempo y se terminó acomodando todo. Este diciembre seguramente que no pasará eso. Igual uno nunca sabe qué posibilidades puede llegar a haber, el fútbol es muy cambiante, pero yo todavía tengo contrato hasta junio. Seguramente en este diciembre no vaya a haber grandes cambios. La verdad que acá estoy bien. Pero siempre mis objetivos y mis convicciones son tratar de seguir creciendo y buscar llevar a Newell’s lo más alto posible.

¿Entonces en teoría seguís acá?

La verdad que ahora estoy tranquilo, muy bien, uno en fútbol nunca sabe, pero creo que voy a seguir acá y tengo contrato hasta junio. Los objetivos los tengo acá y vamos a seguir jugando en enero. Este año es muy raro y lo que puede llegar a pasar es difícil saberlo, pero acá estoy muy bien.

“Messi muestra lo argentino y lo hincha de Newell’s que es”

Que Messi se haya puesto la camiseta de Newell’s para homenajear a Maradona, ¿qué te generó?

Es impactante porque estamos hablando del mejor jugador del mundo de la actualidad. Y que sea hincha de Newell’s, donde uno está defendiendo estos colores, donde está tratando de escribir una historia, es hermoso que ocurra. Y Messi muestra constantemente lo argentino y lo hincha de Newell’s que es.

¿Cómo te afectó la muerte de Maradona?

Fue increíble. La verdad que uno nunca espera eso. Siempre decíamos se va a recuperar, no le va a pasar, de esta va a salir también, todas las cosas que nos tenía acostumbrado él. La verdad es que cuando llegó esa noticia se te cae una lágrima. Porque es la verdad, estamos hablando del personaje o el jugador más reconocido mundialmente. En cualquier parte del mundo que ibas vos decías Argentina y te decían Maradona. Una cosa increíble. Por eso te pega. Más allá de sus problemas, uno nunca quiere que se muera. Seguirá siendo una leyenda eternamente. No se va a olvidar nunca lo que fue “el” Diego para nosotros.

Y además el hincha de Newell’s lo adoptó a Diego como propio.

Sí y el también adoptó a Newell’s. Y lo dijo muchas veces y se sintió muy bien acá. Que la gente de Newell’s lo haya disfrutado es extraordinario. Todo lo queremos como argentino, principalmente, por defender la bandera a muerte en cualquier lado. Le pegaban una patadas increíbles y él seguía. La tarjeta amarilla antes era si te quebraban. Maradona seguirá generando una simpatía hermosa.

Vuelo chárter a Mendoza

Ya está definida la logística para el viaje de Newell’s a Mendoza para enfrentar el sábado, a las 17.10, a Godoy Cruz, por la segunda fecha de la fase complementación.

El plantel viajará mañana en vuelo chárter. Entre el costo del vuelo y el hotel el monto asciende a los 3 millones de pesos, pero la idea es que el plantel esté en óptimas condiciones para afrontar el cotejo del sábado.

El chárter despegará de Rosario el viernes luego del almuerzo y el regreso está previsto luego del partido.

Por su parte, Frank Kudelka hoy terminará de definir al equipo y deberá suplantar al expulsado Guanini, siendo Fontanini el candidato a ingresar.