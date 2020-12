Gatti, polémico: se tiró contra Messi y Maradona y eligió a Pelé como el número uno

El Loco, como se lo conoció en el ambiente futbolístico, fue entrevistado por TNT Sports y pese a aclarar que no le "pegaba" a Messi preguntó: "¿Pegarle es decirle la verdad? Messi es el mejor de estos años, de este fútbol que es una mentira, que no es fútbol, que dejó de ser fútbol y donde juegan con VAR. Yo no pego. Siempre digo y diré que Messi, de la lista de los diez mejores jugadores que yo vi, está en el último lugar", en lo que significó una nueva crítica del exAtlanta, River, Gimnasia, Unión y Boca al capitán de la selección argentina e ídolo y referente del Barcelona.

Cuando le tocó referirse a Maradona, Gatti reforzó su idea de que se hizo famoso gracias a los goles que le marcó Diego: "Se hizo famoso por mí. Diego saltó a la fama por los goles que me hizo Le hizo goles a todos los arqueros del mundo y pasan los míos", recordó el Loco.

Gatti, declaraciones.mp4

También, una vez más, pidió aclarar una célebre frase suya referida al estado físico de Diego Maradona. "Dije, y digo, que si no se cuidaba iba a ser un gordito. Y lo que yo dije fue verdad: fue un gordito. Pero nunca dije que era un gordito. Lo mío fue genial, no lo leyeron bien. El periodismo es así...".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB-KzXVRl-iB%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN3rofBZBbdgoIdlOA5j7Jt851JYwCl0MxG6gVC0D38bwCRZBDS0oqZA0uPmOeuxX1uFH9WkhyW22MND6pVWjEqbJ4jO5J268htwmTT7zpdmlu9wEWfS8XN0f5sb579ruWVpKk0lsgn4Fh7ZAQU3k9fWaByDtHeNdG4wnZAAN View this post on Instagram A post shared by Diego Maradona (@maradona)

En el ambiente quedó flotando que tras la frase "es un buen jugador, pero con tendencia a engordar", el "10" se "vengó" con cuatro tantos en la recordada goleada de Argentinos Juniors Sobre por 5 a 3.

Pelé, el mejor de todos

Pero si algo le falta a la entrevista fue cuando sobre el cierre puso a Pelé en el primer puesto del podio de los mejores futbolistas: "Pelé hay uno solo. Diego puede llegar a haber, pero Pelé no. Fue el más grande, como Cassius Clay (Muhammad Ali) o Roger Federer. Él (el tenista suizo) agarra la pelota y la canción de la raqueta es otra. Dios quiera que vuelva bien de la rodilla. Yo me perdí dos mundiales por la rodilla. Si vuelve bien, vuelve a ganar y se retira", redondeó.