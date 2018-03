Garfagnoli: "Tengo muchas ganas de seguir"

Garfagnoli entiende que es DT interino, pero sabe que tiene chances

Fabián Garfagnoli se animó a soñar y manifestó que "sería lindo" si llegara a convertirse en entrenador de Newell's. "Estoy ilusionado", manifestó en la conferencia de ayer, a días del partido contra Temperley, clave para sea considerado candidato al banco leproso. "Tengo ganas, pero no depende de mí", fue otra frase del coordinador del fútbol juvenil, al frente del equipo de primera a partir del alejamiento de Juan Manuel Llop. En todo momento se encargó en subrayar que su trabajo es en forma interina, pero también es consciente que un buen resultado el lunes en el Coloso le da posibilidades de continuar en el cargo de manera definitiva.

"Desde el lunes que hablé con Eduardo (Bermúdez), el mensaje fue claro de que esto era un interinato, por este partido o hasta que se arregle lo de la salida del Chocho (Llop). Y lo tomamos así. Con el grupo de trabajo tenemos muchas ganas y expectativas. Nos encontramos con un plantel extraordinario. Desde el primer momento le dijimos cómo queríamos entrenar, cuál era la intención de jugar y estuvieron predispuestos al ciento por ciento. Eso nos generó alegría y ganas de seguir. Obviamente que si me preguntás, sería lindo seguir dirigiendo este equipo. Este es mi club. Acá viví momentos muy lindos. Por supuesto que tengo ganas, pero esa decisión no depende de mí", manifestó.

¿Qué le podés aportar al equipo?

Sé que la mayoría conoce el proyecto de Martín (Mackey, director deportivo) y la forma de entrenar. Lo que podemos proponer es esa forma de trabajar. La estamos llevando a cabo y vemos que hay aceptación y que el grupo lo tomó bien. En lo que respecta a mí, tengo muchas ilusiones con este partido. Para mí es un privilegio estar acá. Estaré preparado si me toca seguir, y también agradecido si el martes me toca volver a mis funciones en inferiores, que a propósito es muy lindo. La expectativa de nuestro grupo de trabajo es la mejor. Obviamente con muchas ganas de seguir, pero tampoco volviéndome loco pensando que no se pueda llegar a dar.

¿Sentís que recorriste todos los caminos necesarios para llegar a este lugar, pasando por inferiores, reserva y formando parte del cuerpo técnico de Torrente (en 2011)?

Me encuentra bien, preparado, más allá de que tengo una función importante en el club. Todo lo que logré aprender en este proceso en inferiores me sirvió para aprender muchísimo, en la forma de ver el fútbol, la forma de jugar y de hacerle ver al jugador que tiene que aprender día a día. Creo que estoy capacitado para demostrarlo. Después no depende de mí. Sé que el resultado será determinante para una cosa u otra. La respuesta que hemos recibido del grupo fue muy positiva y eso me tiene un poco ilusionado.

¿Entendés que tenés aceptación del público de Newell's y que comparándose con otros técnicos que se mencionan para dirigir acá estás bien perfilado?

Yo estoy ilusionado. Hay algunos que quieren que siga siendo el entrenador y otros que piensan que no es el momento o prefieren un entrenador con un poco más de experiencia. Estoy muy tranquilo y ubicado. El mensaje de la comisión directiva fue claro. La decisión unánime fue que dirija este partido. Y también que sea un interinato. También estoy ilusionado porque recibí una muy buena respuesta del grupo y eso es lo que genera expectativa.