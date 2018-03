Fabián Garfagnoli, el DT interino de Newell's, sostuvo esta noche tras el empate ante Temperley en el que no solo la lepra no pudo sumar de a tres como esperaba, que "merecíamos ganar el partido" y que "solo le faltó el gol".

Es que más allá de lo insípido y opaco que resultó el rendimiento del equipo, el DT se mostró "satisfecho" con lo que le entregó el equipo, y respecto a su posible continuidad aclaró que "mañana hablaremos con los directivos para ver cómo seguimos, pero no pasa por mí".

"El primer tiempo nos costó un poco. El plan era jugar a espaldas de los volantes de contención de ellos, que es un equipo cerrado, pero no pudimos generar lo que queríamos. Así y todo tuvimos la de Fértoli para desnivelar en el arranque del partido. En el segundo tiempo hicimos las cosas un poco mejor, tuvimos espacios y los cambios entraron bien. Pero por lo hecho en el segundo tiempo merecíamos ganar el partido", analizó Garfagnoli en el final del cotejo.

Respecto a las respuestas del equipo, señaló: "Por el poco tiempo de trabajo que tuvimos el equipo respondió. Lo dije desde el primer día, pero les dije a los jugadores que quería ver un cambio de imagen, cierta rebeldía. Y por momentos el equipo presionó, intentó jugar y en general estoy satisfecho. Se los dije en la semana, fue muy buena la respuesta, pero también les dije que había que coronarla con un triunfo, pero no se dio".

Sobre las posibilidades que ve para su continuidad, comentó: "En primera instancia nos llamaron por un partido. Las circunstancias si era solo por esta semana o no me lo iban a avisar. Mañana hablaremos con los directivos para ver cómo seguimos, pero no pasa por mí. Llegamos, no vinimos a tratar de que pase este partido, vinimos a tratar de imponer lo nuestro, y recibimos una respuesta de los muchachos".

Sobre si entendía el descontento de la gente, sostuvo: "es una forma de expresarse. Nosotros entendemos que las cosas no están bien, pero es su opinión".