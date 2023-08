Ganó por primera vez en Turismo Nacional y ahora dará el salto a la Clase 3

Es uno de los pilotos de mayor proyección a nivel local. Está dulce por la resonante victoria obtenida en San Nicolás. Thomas Pozner vive un presente perfecto. “Gané por primera vez en la Clase 2 y ahora que salió la chance de incursionar en la Clase 3 del Turismo Naciona l no lo dudé y cerraré la temporada en una butaca de la categoría mayor”, expresó el rider en diálogo con Ovación. “Uno de los objetivos para este 2023 es tratar de alcanzar el título en el TC Pista Mouras, donde estoy segundo con un auto del Galarza Racing” , agregó. El cordobés radicado en nuestra ciudad confesó además que “uno de los sueños es llegar al Turismo Carretera como también poder correr en el exterior”.

Lo de Pozner en la pista nicoleña fue sublime. Su Peugeot 208 mostró las garras durante todo el fin de semana. Parecía que había encontrado el auto tras un inicio a paso lento. No obstante, la realidad marca que se bajó definitivamente de la butaca del Saturni Racing.

“Sí, ya no pertenezco al equipo de Iván, quien durante estos años me ayudó mucho. No logramos los resultados deseados y consideramos irnos por la puerta grande tras el triunfo en San Nicolás. A eso le sumo que salió la oportunidad de dar el salto de categoría, por lo cual consideramos que es una excelente oportunidad para seguir creciendo dentro de este hermoso deporte”, describió Thomas.