Ganó el puntano

El puntano hizo punta en su casa cuando ya se conformaba con subir al podio. Nada tuvo que ver con lo que pasaba cuando estaban por entrar a la recta final, pero supo aprovechar que los dos de adelante se tocaron, terminaron contra el muro del costado y él pasó sin problemas rumbo a la bandera a cuadros. El "dueño de casa" Fabricio Pezzini llegó con el Toyota Corolla en primer lugar en el inicio de la competencia del Turismo Nacional (TN) Clase 3, en el autódromo La Pedrera, de San Luis. ¿Quiénes fueron los que no llegaron a destino? Nada menos que el defensor del título Leonel Pernía (Volkswagen Vento) que venía 1º y el 2º Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), el representante de Capitán Bermúdez.

Justo en la última curva del circuito se rozaron los autos del último campeón y del bermudense, que intentaba desde varias vueltas antes arrebatarle la victoria a Pernía, quien lideraba desde la 13ª cuando a José Manuel Urcera (lideró tras una gran largada) se le rompió la caja del Honda. Pero el toque los dejó a ambos junto al paredón y Pezzini se quedó con la primera carrera del año ante su gente.

Como era de esperar, en boxes luego se largó la discusión entre Pernía y Yannantuoni, que se culparon entre sí por el choque a metros de la bandera a cuadros.

"El Patito venía mejor e intentó ir por adentro. Salimos acelerando de la chicana y traté de apoyarme en el auto de él para frenar un poco en la entrada de la recta. Todavía tenía un auto para meter contra la pared sin chocar el mío, a mí entender, y ahí fue que se engancharon las ruedas. Cuando pasó eso, no lo pude tener porque venía sin hidráulica desde la tercera vuelta", comentó el tandilense, que venía soportando el asedio del bermudense.

Y el Patito fue duro con Pernía: "No sabe perder. Yo lo respeté en la largada. El hizo una mala largada, cuando llegamos a la curva uno yo voy por afuera y me pega, me corre y me vuelve a pasar. Yo corrí toda la carrera respetándolo y no la supo perder. Me extraña por la talla de Leonel como campeón de la categoría, me parece que no era necesario. Si la tenés que perder la tenés que perder. No le puedo decir nada, a Leo hay que cagarlo a trompadas, no es para decirle nada".

Finalmente, los comisarios deportivos decidieron excluir del evento a Pernía y a la vez castigarlo con seis puestos en la clasificación de la próxima fecha, el 24 de marzo en La Pampa.

En tanto, el baigorriense Leo Larrauri finalizó 14º y el parejense Leo Carducci sólo completó 11 de las 18 vueltas.

Franetovich, tercero en la Clase 2

El venadense Ever Franetovich, con Fiat Palio, subió en el tercer lugar (a 4s443) del podio de la Clase 2 en La Pedrera, completando un buen arranque porque el sábado ganó su serie en San Luis.

El vencedor fue Agustín Herrera (nacido en Olavarría), con Renault Clío y segundo (a 1s513) finalizó Gastón Grasso (Río Gallegos) con Toyota Etios.