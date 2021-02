Y al enfrentar los micrófonos el ganador no pudo evitar recordar a Alberto, su papá, a quien llevó en el parabrisas con la leyenda “Por siempre Pa” rematada con un corazón. El múltiple campeón de la categoría recordó que al histórico preparador no le hubiera gustado mucho el triunfo en la primera carrera del campeonato, ya que siempre le aconsejaba ir por todo “en las últimas cinco” y luego se hizo un lugar para la sonrisa al sincerarse mirando al cielo y disparar un “perdón Gordo por deschavar tu estrategia para no cargar lastre. Nunca me hubieras aconsejado ganar en la primera”.

Pero el transcurso de la carrera no fue un paseo para el líder, ya que primero tuvo inconvenientes con la bomba de combustible y en la mitad de la prueba Josito aceleró y se puso a sólo dos décimas de Canapino, pero el despiste de Catalán Magni y el abandono de Valentín Aguirre generaron el ingreso del auto de seguridad en el 15º giro y en el relanzamiento, en el 17º, Canapino se defendió con todo y retuvo la punta ante Di Palma, que no se privó de unos toques, y luego también debió cuidarse de Gini, el tercero en discordia.

Esto también fue reflejado por el ganador, quien emocionado atribuyó la entereza que tuvo ante el acoso de Josito a la ayuda de su padre desde otro plano: “Fue todo gracias a mi viejo”, explicó otra vez al borde del llanto.

Momento emotivo de Agustín Canapino y su equipo luego del triunfo en La Plata.

La confirmación del podio no hizo más que resaltar el brillante trabajo del Maquin Parts de Venado Tuerto, escuadra donde Josito ganó su primera carrera y a la que regresaba compartiendo con el Tubo Gini, que finalizó 3º.

Facundo Ardusso, en tanto, tuvo un pésimo debut, ya que debía largar 25º pero su Chevrolet del Jp Carrera no arrancó y partió desde boxes. Pero no fue el único de los locales que tuvo un domingo poco feliz, ya que Alan Ruggiero en su tercera presentación en el Rus Med rosarino abandonó.

El que logró un buen 20º puesto fue el de Concordia Martín Ponte en el A&P de Aldea Spatzenkutter, Entre Ríos, y Nico Bonelli, de Concepción del Uruguay, arribó 16º.

Otro que tuvo un buen desempeño fue el campeón Mariano Werner. A paranaense el Gurí Martínez Competicion le armó el Ford con lo justo y su equipo protagonizó un accidente el viernes cuando se dirigía hacia el Mouras, pero a pesar de todas estas contingencias logró llegar en el puesto 13.

Su compañero, el debutante de General Ramírez Ayrton Londero, debió girar con un Ford mientras aguarda que concluya el armado de un Torino y fue 28º.

German Todino redondeó un gran debut al adjudicarse la segunda serie por recargo a Julian Santero y fue 4°. Otro debutante, el uruguayo Marcos Landa con el Torino que corría Ardusso, fue 7º con su habitual manejo aguerrido y otra vez el séxtuple campeón, el saltense Guillermo Ortelli, no pudo reverdecer laureles y terminó 30º, a 18.769 del ganador.

Desarrollada una fecha, el campeonato de TC tiene como líder a Agustín Canapino con 47 puntos, seguido por su coterráneo Luis José Di Palma 42, Esteban Gini con 38,5, Germán Todino 36, Christian Ledesma con 34 y Mauricio Lambiris con 33,5.

Canapino cumplió su tarea a la perfección: fue el más rápido de los entrenamientos, se quedó con la pole, festejó en la serie más rápida y ganó de punta a punta el Gran Premio Río Uruguay Seguros, que puso en juego el trofeo Alberto Canapino, en honor al gran preparador. Fue de Agustín, en el nombre del padre.