Ganan pero ni así se despegan

Central conquistó un triunfo de oro en el Monumental. Apenas perdió 2 partidos de 13. Está 11º con muy buenos 19 puntos. Pero está en el mismo lugar de la tabla del promedio que cuando comenzó el torneo, apenas arriba de los tres puestos de zona roja, de los que descienden. Newell’s volvió a gritar victoria en el casi inexpugnable Coloso. Tiene un partido menos jugado. Se ubica en el 9º puesto de la tabla de posiciones. Y avanzó cuatro casilleros en la del promedio, aunque con sólo 2 puntos más que su eterno rival. Dos muy buenas campañas que hoy los mantienen en la élite, aunque no pueden dejar de mirar para abajo. Este año seguro, con un puñado de partidos por jugar (3 los canallas, 4 los leprosos). En el 2020 serán otros 7 de Superliga y 11 de la Copa, los suficientes como para terminar de zafar... también de hundirse.

Hoy el torneo los encuentra zafando. Es más, con un par de resultados favorables terminarán esta primera parte respirando más tranquilos. Está algo mejor el rojinegro, porque cosechó 2 unidades más y debe jugar un partido más, aunque serán 3 de visitante (Argentinos, Atlético Tucumán e Independiente) y el otro de local, nada menos que ante River. El auriazul jugará dos ante rivales directos del promedio (en el Gigante con Aldosivi y en Santiago del Estero) y con Boca en Rosario.

Los números ganan protagonismo en este tipo de análisis en el que los rendimientos futbolísticos a veces quedan “tapados” por los resultados. Obvio, es más sencillo y hasta lógico que jugar bien es un camino más directo a la salvación, pero basta con observar que el triunfo de Central en cancha de River fue clave porque si empataba y hubiese ganado Patronato (perdió con los santiagueños) hubieran terminado la 13ª fecha compartiendo puesto de descenso. Lo mismo si no ganaba Newell’s, hubiera quedado casi en la misma línea que Central, Banfield y Colón, con 77 unidades (aunque con un cotejo menos).

Los partidos contra equipos que pelean por lo mismo también son fundamentales. Y el canalla en las próximas tres fechas jugará con marplatenses y santiagueños, mientras que los leprosos sólo el lunes en cancha de un Argentinos Juniors que casi se olvidó de mirar para abajo porque es uno de los líderes y le lleva 16 puntos a Patronato, lo que alcanza como ejemplo de tranquilidad (ver infografía).

En esta disputa es clave lo que pueden hacer por su cuenta los que dividen distinto, como los casos de Arsenal y Central Córdoba, que con alcanzar 3 y 4 puntos, respectivamente, obligarían a los auriazules a totalizar los 9 en juego en este 2019 para superarlos (a la lepra 7). Mientras que si Aldosivi conquista los 9, Central necesitaría 6 y Newell’s 4 para dejarlo atrás por una milésima (1,220 a 1,219).

Hasta aquí no se nombró a Gimnasia porque por más que los de Maradona ganen los 3 partidos no alcanzarían a Central así no sumaran los de Cocca. Y tampoco se tuvo demasiado en cuenta a Argentinos, Lanús y Estudiantes, porque este año así pierdan sus tres cotejos no serían superados ni por Gimnasia, Patronato, Banfield, Colón y los auriazules.

Leprosos y canallas estarán tranquilos en los quince días por fecha Fifa, pero el lunes 25 de noviembre no podrán descuidarse para seguir sumando tranquilidad en esta pelea partido a partido.