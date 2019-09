¿Gamba tiene muchas chancesde jugar?

Todo sigue en veremos en la vereda canalla. Diego Cocca abrirá públicamente el cofre de la formación recién mañana minutos antes de salir a disputar el clásico ante la Lepra. No obstante, ayer dejó sentado con total naturalidad que "Gamba tiene muchas chances de jugar" pese a que el delantero viene entrenando de manera diferente desde hace casi dos semanas. Por las dudas siguen en las gateras Sebastián Ribas y Joaquín Pereyra. El resto de los apellidos serán los mismos que vienen saliendo de memoria desde que arrancó la Superliga (ver paginas 6 y 7). Además, el entrenador le marcó la cancha a los medios que ayer fueron a cubrir la conferencia de prensa en el country de Arroyo Seco al afirmar con total espontaneidad y seguridad que "no les voy a confirmar el equipo" ante la insistencia si el ex Huracán llegaba o se inclinaría por el ex Lanús o el juvenil de la casa.

La inclusión de Sebastián Ribas depende de varios factores. Al parecer eso está más claro en la mente de Diego Cocca. Por más que el lungo atacante haya ocupado en algunos entrenamientos el puesto del lesionado Gamba, lo cierto es que no tiene un lugar asegurado. Incluso no habría que sorprenderse si mañana sale otro en la delantera.

"La única manera de probarlo (a Ribas) es en la cancha. Vamos a ver si nos animamos a hacerlo", sorprendió el DT ayer como abriendo aún más el manto de dudas que hay sobre la conformación del equipo en material ofensiva. "La verdad es que Gamba se siente bien, entrenó, tiró centros, pateó al arco y no le molestó nada", expresó luego Cocca antes de someterse a ping pong.

¿Contás con Gamba o en el caso que no juegue vas a incluir a Ribas o Pereyra?

Lucas evolucionó y está muy bien. Casi que no perdió entrenamientos. Hizo un esfuerzo muy grande como para poder estar. Ayer (jueves) y hoy (ayer) entrenó perfecto, por lo que tiene muchas chances de jugar.

¿Eso marca que estará en el clásico?

Sí, es un jugador en el cual confiamos mucho y sabíamos que venía con ritmo. Por suerte entrenó y no le molesta nada.

¿Pereyra corre como real opción?

Joaquín cada vez entró lo hizo bien. Hay jugadores en muy buen nivel. Y eso está bueno porque me generan dudas y brindan variantes dependiendo de los rivales. Pereyra, en este caso como volante interior, hace que cambie el sistema y es una opción que también nos puede servir. A esto le sumo que tanto Novaretti como Colazo elevaron el nivel esta semana y están para competir.

¿Cómo está Ribas, ya que hasta el momento no fue titular?

Está bien. Confío además en sus condiciones y por eso lo trajimos. Como a otros jugadores también. Pero la única manera de probarlo es jugando y compitiendo. Más allá de eso, veo que todos están bien y con muchas ganas. La verdad es que armaremos el equipo en base a lo que propondrá el rival y qué es lo mejor para el equipo. ¿Cuándo vas a determinar si jugará Gamba?

No les voy a confirmar el equipo. Es una constante de mi forma de pensar.