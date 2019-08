Gallardo ya acomoda las piezas

El plantel de River se prepara desde hoy a la tarde para encarar una secuencia de cinco partidos en 15 días, con dos clásicos (uno contra Boca por la Superliga) y la trascendental llave ante Cerro Porteño por los cuartos de final de la Libertadores. El entrenador Marcelo Gallardo empezará a tomar decisiones, aunque la formación que iniciaría la seguidilla sería la siguiente: Armani; Montiel, M.Quarta, Pinola (Rojas) y Casco; E. Pérez; I. Fernández, Palacios, Carrascal; Pratto y Suárez (Borré).

Del amistoso del viernes contra All Boys sacó conclusiones el técnico de River y no sería extraño que el sábado 17 ante Racing, el primer partido de esa seguidilla, utilice mayoría de titulares ya que el próximo encuentro será cinco días después en el Monumental, nada menos que ante el Cerro Porteño dirigido por Miguel Angel Russo. La idea es utilizar un equipo alternativo ante Talleres, por la 4ª fecha de la Superliga, ya que ese cotejo se disputará entre los de la Copa. Habrá que ver si Lucas Pratto vuelve a ser titular después de la puesta a punto que afrontó luego de la revancha contra Cruzeiro. Otra de las incógnitas será Scocco, quien regresó en la reserva ante Lanús, y además convirtió dos goles para los suplentes frente a All Boys y espera su chance. Lo que sí aguarda Gallardo con optimismo es el alta médica para Javier Pinola, quien no juega desde el encuentro de ida contra Cruzeiro por una lesión muscular. En ese sector, el que espera su debut es el chileno Paulo Díaz.