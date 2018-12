Gallardo, un Muñeco insaciable

Marcelo Gallardo es un insaciable. Pero un insaciable convencido. Un insaciable capaz de convencer a todo su alrededor de que eso que se le pone como faro, es posible de alcanzar. "Le pido a la gente que crea", dijo en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta contra Gremio, cuando parecía que la suerte de River estaba echada y que sacar un buen resultado en Brasil era una quimera, luego de no poder hacerlo como local. La gente le creyó, River clasificó a la final y esa máxima empezó a sentirse como una revelación divina. "Le pido a la gente que crea", remarcó el Muñeco. Porque él cree más que nadie. No conforme con haberse quedado con el partido más importante de la historia del fútbol argentino, la final de la Libertadores ante Boca en Madrid, sigue. "Ahora me van a exigir ganar el Mundial de Clubes". La gente se lo puede pedir, pero Gallardo tiene perdón eterno ante cualquier paso en falso. El tema es él. El quiere ganar el Mundial de Clubes, algo que River no tiene. Y va a ir por eso.

La palabra más esperada después de la consagración ante Boca en el Santiago Bernabeu de Madrid era la de Gallardo, estratega y guionista de las mayores conquistas riverplatenses. Pero el domingo, como aún pesaba sobre él la sanción de la Conmebol (tampoco pudo dirigir desde el banco), no podía hablar públicamente. Ayer por fin lo hizo, conceptual y claro, como es costumbre: "Siempre hay cosas para pensar pero esto no se termina acá, esto continúa. El hincha de River va a exigir ganar en Abu Dabi (en el Mundial de Clubes), cuando volvamos a Argentina nos va a exigir ganar un partido de verano y conformar un buen plantel para lo que viene", resaltó. Pero también confirmó que en esa vehemencia está su propia pulsión ganadora, que le hierve en la sangre y se transforma en ideas convincentes. De juego o de lo que sea. "Hay una exigencia que no sólo está en River, sino en uno mismo (...) los futbolistas saben que en un par de horas voy a tratar de meterlos en el viaje a Abu Dhabi".

Gallardo no se refiere a que va a empujar a nadie arriba de ningún avión a la fuerza. Habla de otra cosa, habla de ese "picar la cabeza", en el buen sentido. Y a la capacidad de enfocarse en lo verdaderamente importante. Después del papelón internacional que significó el hecho de que el partido de vuelta ante Boca no pudiera ser en el Monumental por incidentes en las afueras del estadio y de la bronca que le causaron las decisiones de Conmebol (quitarle la localía, permitirle al rival jugar con su público, trasladar el partido a Madrid) advirtió que no iba a exteriorizar las demás emociones. Porque de nada servía, había objetivo más importante por delante. Lo hizo. Y a la vez lo transformó en una política de estado para el plantel que vivió la previa de la final con sumo hermetismo. Con la unión logró cambiar el chip y lo fortaleció.

"Traté de canalizar todo de otra manera. Estaba enojado, dolido, se lo comenté a Rodolfo (D'Onofrio). Pero en un momento había que cambiar el chip. Si nos dejábamos llevar por el enojo, por lo injusto que fue todo, podíamos dar la ventaja que querían que diéramos. Debíamos sostenernos unidos. De la única manera que podíamos ganar era estando juntos, con energía. Era la única forma de defender al hincha de River", declaró. Cuéntese aquí otra marca registrada del DT. La capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Luego, el Muñeco describió sus sentimientos por la obtención de la copa: "Es uno de los momentos más felices, por lo que representó para todos. Y por el significado que tiene para todos los hinchas, esto es algo imborrable y eterno (...) Por todo lo que vivimos, regalarle esta victoria al hincha fue una caricia y un abrazo al corazón. Fue para todos los que no pudieron tener la posibilidad de ver a su equipo en el estadio, sabíamos que estábamos ante la posibilidad de brindarle esto a todos", declaró en la nota que le concedió a Radio Rivadavia. Y al final, llegó eso que cualquier riverplatense estaba esperando: "Tenemos un contrato firmado hasta el 2021. Hemos sido nobles entre nosotros (por D'Onofrio, el presidente del club) en ir haciéndonos, a final de temporada, una reflexión (...) Yo me levanto a la mañana y disfruto del lugar en el que estoy. Mientras lo sienta, lo seguiré haciendo". Es un hecho. Hay Muñeco para rato en River. Toda esta gloria aún no lo ha saciado.