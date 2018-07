Marcelo Gallardo confirmó ayer que en el primer partido oficial de River en la temporada 2018/19, por la Copa Argentina ante Central Norte (Salta) mañana (a las 18), jugarán los dos centrodelanteros juntos: Lucas Pratto e Ignacio Scocco. "El equipo del domingo lo tengo definido, va a ser el mismo que jugó con Millonarios" en el anteúltimo amistoso de la pretemporada en Estados Unidos (victoria 4-1), explicó Gallardo en el inicio de su conferencia.

Entonces, el once titular del millonario para el choque ante los salteños en el estadio de Colón será: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta; Javier Pinola; Milton Casco, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez, Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

Gallardo valoró la "disposición de los futbolistas" para realizar la pretemporada, que se dividió entre Ezeiza y Estados Unidos, y en el que el millonario terminó invicto en resultados en amistosos.

También se refirió al sorteo del fixture de la Superliga y eligió minimizar la cuestión de los kilómetros y los viajes de los equipos. "Si no me pareció justo, ¿le voy a echar la culpa a un software?".

En cuanto a la selección, declaró: "Me llena de orgullo el reconocimiento general, pero de mi boca no va a salir. No recibí ningún llamado y mi cabeza está en River".