Gallardo repite el equipo para jugar contra el ferroviario

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, atendió a la prensa en conferencia, como ya es rutina dos días antes de disputar un encuentro, y confirmó que si no medían inconvenientes en el entrenamiento de hoy los once jugadores que saldrán a la cancha mañana para enfrentar a Central Córdoba de Santiago del Estero serán los mismos que el fin de semana pasado vencieron a Godoy Cruz, fecha en la que el conjunto millonario se subió a la cima de la Superliga.

Si bien restan seis fechas por jugarse y, a priori, River tendría el fixture más favorable en relación a los equipos que también pelean y lo escoltan, el DT manifestó que no se fían de ello, que sería engañoso y que además sería una "falta de respeto" para esos rivales.

El conjunto de Núñez recibirá mañana a los santiagueños, a las 17.35, en el Monumental, un terreno que paradójicamente le resulta hostil. En este sentido es que Gallardo habló de cierta "deuda" por hacerse "fuerte en casa" y ante su gente. Además, el DT consideró que pese a que Central Córdoba pelea la permanencia será un encuentro "complicado", como lo fue la final de la Copa Argentina en diciembre, en la que el millonario tuvo manejo de pelota, pero le costó abrir el marcador.

Por otro lado, si bien no lo utilizó como excusa porque "cuando la cancha está mal lo está para los dos equipos", reconoció que el estado del campo de juego del Monumental es deficiente y "alguien se tendrá que hacer cargo". Igualmente, consideró que las circunstancias no lo obligarán a resignar la idea futbolística de pelota al pie. Resaltó que la cancha de Godoy Cruz también estaba en malas condiciones y no se negoció el juego.

A su vez, el entrenador se negó a contestar las preguntas que hablaban de la posibilidad de que le interese Pablo Pérez, ex Boca, en River: lo que consideró irrisorio. Y sobre la llegada del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, a la fundación de la Fifa prefirió reservarse la opinión.