Gallardo: "¿Por qué no se entrena en provincias que no tienen virus?"

Marcelo Gallardo no da demasiadas notas exclusivas. Y durante esta etapa de pandemia se mantuvo en silencio, hasta hoy. Justo un día después de que hablara el presidente de la AFA, Claudio Tapia, notificando que los trabajos no se retomarán hasta que en todo el país se esté en fase 4 de la pademia. Esa definición no cayó para nada bien en el entrenador de River y se despachó con todo en una extensa entrevista con Radio La Red. Indignado porque no se puede entrenar y por la falta de ideas, el Muñeco preguntó: “¿Por qué no activar a los equipos o jugadores en las provincias argentinas que no tienen el virus? ¿Por qué no pueden activarse? ¿Por qué restringir eso? Hace 100 días que están en sus casas entrenando, no es normal”.

Y esto tiene que ver con que hay lugares donde hay pocos contagios y con las medidas sanitarias correctas se podría habilitar para que los planteles comiencen a entrenar, aunque para Tapia eso es considerado como "ventaja" sobre aquellos del Amba que no lo pueden hacer. “No se trata de sacar ventaja sino de liberar la mente y el físico de los futbolistas que viven de esto. No les prohibamos eso, me parece muy injusto. Qué ventaja vamos a sacar si no sabemos si vamos a jugar este año”, agregó el Muñeco, quien salió a hablar por su cuenta ya que "hay entrenadores que imagino que no van a ir en contra de Tapia".

Lo que plantea con toda lógica el DT es algo que se percibe, a tal punto que los dirigentes de los clubes, entre ellos los de Central y Newell's, están increíblemente encolumnados detrás de Chiqui y de Tinelli, y pese a que la decisión de la AFA atenta contra sus planteles que ya pueden entrenar, ninguno de estos directivos del interior está dispuesto a contradecir al poder.

Pero Gallardo tiene espalda y por eso salió a decir lo suyo con claridad y cuestionando lo que considera inadecuado.

* "El mundo nos va enseñando algunas cosas, lo que vemos, cómo se activó en otros lugares. Tal vez no debamos mirar a Europa porque están en otro proceso, otra etapa, tienen culturas diferentes".

* "Hay entrenadores que imagino que no van a ir en contra de Tapia, por eso hoy hablo por mí. Hace seis años que tengo libertad de expresión, hasta puedo opinar en contra de D'Onofrio. Después tengo que responder con mi trabajo, pero tengo que decir lo que pienso".

* "El fútbol no se tiene que quedar callado. El fútbol argentino va a ir en decadencia. ¿Si me replanteo mi trabajo? Me replanteo un montón de cosas, por eso hoy salgo a hablar".

* "Se ponían en fila para pegarnos cuando no jugamos por la Copa de la Superliga. No le tengo miedo a las represalias, ¿pero te pensás que muchos protagonistas del fútbol nuestro no lo tienen? Hay mucho silencio porque entiendo de que debe haber un pacto en AFA. Es muy difícil consensuar en el fútbol".

* “Sostengo la idea de que deberíamos haber empezado a dialogar y compartir información hace tiempo para pensar cómo volverá el fútbol. Dentro de los cuidados y protocolos podía empezar a activarse. Se lo manifesté a D’Onofrio. Mi preocupación pasa por el hecho de que no hUbo voces oficiales que dijeran dónde estamos parados. Los jugadores y entrenadores tienen voces alineadas con el sentir de que ya no se aguanta más el tema. Se tendría que haber tratado en algún momento”

* “Todos ponemos por delante la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante a nivel social y cultural pero no imprescindible. Pero de ahí a no hacer nada y quedarnos cruzados de brazos y debatir posibilidades me parece demasiado”

* “No tengo deseos de salir a romper la cuarentena y comer asado con amigos ni ir al shopping. Tengo el deseo de hacer mi trabajo, activarme con los protocolos necesarios sabiendo que estamos en una situación difícil. Hubo mucho silencio y tendríamos que haber debatido ideas. Eso me generó indignación”

* “Con lo que digo puedo quedar solo. Cuando decidimos no jugar (el partido con Atlético Tucumán) fue porque no teníamos conciencia de lo que estábamos enfrentando, no fue porque quisimos generar consenso. Sufrimos un episodio que nos dio un poco de temor. Las consecuencias fueron que se ponían en fila para pegarnos”.