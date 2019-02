Gallardo no tendrá a Enzo Pérez y Pinola

Enzo Pérez sufrió una distensión en el recto anterior de la pierna izquierda y por eso no sólo no vendrá al Gigante sino que se perderá el encuentro del domingo en cancha de Banfield y el siguiente contra San Martín de Tucumán. Pero no será el único ausente en el choque frente a Central, ya que Javier Pinola sufrió una contractura en la victoria frente a Racing y no llegará a enfrentar a su ex equipo, aunque en su caso todavía desde Núñez no lo dan como descartado.

Dos ausencias de importancia que tendrán los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien deberá definir si los reemplaza por los mismos jugadores que ingresaron en sus lugares el domingo: Leonardo Ponzio y el paraguayo Robert Rojas, respectivamente.

Además, también terminaron con parte médico Juan Fernando Quintero (fatiga muscular, quien dejó la cancha reemplazado por el uruguayo Nicolás De la Cruz), Ignacio Fernández (fatiga muscular) y Exequiel Palacios (traumatismo en la rodilla derecha), aunque eso no quiere decir que no sean de la partida.

Obviamente todo dependerá de cómo vea el técnico sus rehabilitaciones en la práctica de hoy. Y si bien necesita de todos porque son titulares habituales, seguramente no los arriesgará porque enseguida el domingo a las 21.30 visitará a Banfield.