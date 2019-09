Gallardo meterá un alternativo ante el lobo de Diego

River ya tiene sus concentrados para el encuentro de mañana frente a Gimnasia (LP), en el bosque y por la octava fecha de la Superliga. Si bien todavía Marcelo Gallardo no confirmó el equipo, que sería casi todo alternativo, aunque en la lista de concentrados para el duelo ante el conjunto dirigido por Diego Armando Maradona incluyó algunos titulares, pero que seguramente no jugarán o tendrán pocos minutos.

Lo cierto es que el Muñeco le apunta al partido de ida del martes por la Libertadores con el xeneize y por eso probó con diez cambios pensando en el conjunto tripero. Y si bien no hay demasiados datos sobre la formación, el probable sería con: Enrique Bologna; Elías López, Robert Rojas, Javier Pinola y Nahuel Gallardo; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Bruno Zuculini y Fabricio Angilieri; Alvarez e Ignacio Scocco.

Las novedades de la nómina pasa por algunos ausentes debido a que Gallardo decidió preservar de cara a la primera semifinal de Copa frente a Boca a Milton Casco, Enzo Pérez y Matías Suárez.

Estos tres futbolistas se suman a los que ya estaban descartados por sus respectivas lesiones, como son los casos de Germán Lux, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Nicolás de la Cruz, Lucas Pratto y Juan Fernando Quintero, quien si bien no tuvo el alta médica pudo realizar el mismo trabajo exigente que sus compañeros.

Millonario, pero no tanto. Según medios brasileños, San Pablo irá a la Fifa para reclamar dos millones de euros que el club de Núñez aún no ha pagado por el delantero. A su vez, hay una cuota de similar valor que se vencerá el 30 de octubre del corriente año. Por otro lado, el elenco paulista asegura que no es la primera vez que River se atrasa al abonar en los plazos correspondientes.

La dirigencia de la entidad de Núñez se habría comprometido a regularizar la situación y así estar al día para pagar el fichaje de un delantero que llegó al club a principios de 2018.