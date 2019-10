Gallardo fue muy duro con el brasileño Sampaio

El técnico de River, Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa ayer al mediodía y unas de las frases más fuertes que utilizó fue cuando habló del arbitraje del brasileño Wilton Sampaio en la semifinal del martes ante Boca. El Muñeco no dudó en asegurar que el referí influyó en el modo del juego de su equipo: “Las decisiones arbitrales fueron escandalosas, conseguimos la clasificación pero hubo muchísimas decisiones que fueron muy evidentes y hoy haciendo el análisis mucho más sereno se cobraron 27 faltas de las cuales 13 fueron inexistentes y eso nos fue llevando a no poder salir. Así y todo aguantamos bastante bien”, explicó. Y agregó: “Los jugadores también sintieron impotencia por no ponernos en ritmo y con los centros que venían a nuestra área. Por eso se valora aún más la clasificación, el contexto no iba a ser favorable pero sí esperaba que sea lo más justo posible. Nosotros no nos conectamos, no pudimos hacer el juego porque además cada roce era falta y nosotros jugamos a presionar y robar, y cada vez que lo hacíamos había falta. Por eso tuve que decirles a los jugadores que eviten el roce, igual nunca perdimos el foco. Mantuvimos serenidad y templanza y también la tuvieron para disfrutar”.

Gallardo elogió las ansias de competencia del equipo: “Ya estamos en otra final y eso es muy valorable, más aún luego de lo que sucedió en Madrid el año pasado. Eso es lo que más emociona para seguir logrando cosas”. De Flamengo, el rival de la final, Gallardo dijo: “Ahora hay que prepararnos. Flamengo es un justo finalista, es un rival muy fuerte".