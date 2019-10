Gales y Sudáfrica, a semis

Sudáfrica y Gales consiguieron ayer su pase a las semifinales al imponerse a Japón y Francia respectivamente. Los Boks lo hicieron sin problemas, mientras que el Dragón, en cambio, tuvo que trabajar bastante para remontar un partido que se le había presentado bastante adverso.

En el Oita Stadium, Gales tuvo que transpirar la camiseta para conseguir el pase a semi. Estuvo abajo en el resultado durante 70 minutos pero luchó y se quedó con la victoria ante Francia por un ajustado 20-19.

El arranque de los franceses fue furioso. No se habían jugado diez minutos, cuando estaban 12-0 arriba en el marcador gracias a los tries de Vahaamahina y Ollivon.

Gales encontró el descuento pero no así el juego: Wainwright apoyó para el Dragón pero el ritmo del juego lo siguió marcando el conjunto galo, desde la conducción de Ntamack y la ejecución de Vakatawa y Penaud, al igual que ante Los Pumas.

Fue Vakatawa el autor de la tercera conquista, con la que Francia se iba 19-10 al descanso. Si bien el margen era escaso, las condiciones las imponía Francia. Sin embargo hubo una jugada que empezó a dar vuelta la historia: Vahaamahina se descontroló y metió un codazo que le costó la tarjeta roja, lo que hizo que Francia juegue durante media hora con uno menos.

A pesar de la diferencia numérica de jugadores, Gales no se encontró. Nunca lo hizo. Empujó, fue para adelante pero sin claridad y además fue muy bien frenado por la defensa francesa. Un scrum cinco dio vuelta la historia: Tomos Williams le robó la pelota a Picamoles, Tipuric fue para adelante y Moriarty apoyó el try que dio vuelta la historia y terminó metiendo a Gales en el póker de los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

En Tokio, Sudáfrica se impuso a Japón 26-6, argumentando la victoria en una defensa sólida y en la paciencia para esperar que se generen los espacios para lastimar a Japón. No obstante fue un duelo parejo en el que los Boks tuvieron las herramientas necesarias para destrabarlo y dejar en el camino al seleccionado anfitrión.

Sudáfrica sorprendió con un try en los minutos iniciales cuando Mapimpi rompió un par de marcas y entró en el ingoal. Pero ese arranque se frenó con la amarilla a Mtawarira, ya que Japón descontó con un penal de Yu Tamura y el parcial se cerró 5-3.

En el segundo tiempo, los penales por las inconductas de Japón fueron la vía ideal para que Sudáfrica empiece a estirar la ventaja y acariciar el sueño. Y ese objetivo maduró en una ráfaga con los tries (Faf de Klerk y Mapimpi, el segundo de su cuenta personal) que liquidó el partido y también las ilusiones japonesas.

Cheika dejó de ser el DT aussie

Con la eliminación de Australia de la Copa del Mundo, el head coach Michael Cheika anunció que dejará su cargo. “Apenas se terminó el partido supe que iba a renunciar”, sostuvo el técnico. Unas horas después de conocerse la renuncia, la ex estrella de los Wallabies, Quade Cooper, salió al cruce del ex entrenador: “Si realmente se preocupara por el rugby australiano, lo habría hecho hace un tiempo…”, escribió el ex 10 de los Wallabies en Twitter.

Ocho expulsados

El Mundial de 2003, disputado en Australia, tuvo la característica de que no hubo ni siquiera una tarjeta roja en todo el torneo. Todo lo contrario, la cita en Japón arroja ya el mayor número de expulsados en el historial de la RWC.