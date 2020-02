Gales arrancó la defensa con todo en el Seis Naciones

Gales, último campeón del torneo Seis Naciones, comenzó la defensa del título con una contundente victoria sobre Italia 42-0. El debut de Wayne Pivac como entrenador (en reemplazo de Warren Gatland) no pudo ser mejor ya que además de ganar su equipo consiguió un valioso punto bonus ante una selección azzurra que cumple veinte años en esta competición.

El equipo del Dragón apenas necesitó media hora para dejar sentenciado el encuentro (21-0) que se jugó en el estadio Principality Stadium de Cardiff, ante 74.500 espectadores. En ese lapso, dos tries de Josh Adams y a la efectividad de Dan Biggar con el pie marcaron la diferencia ante un equipo italiano que sufrió en demasía la ausencia del platense Sergio Parisse.

En el complemento, si bien la azzurri salió al campo con otra actitud y dominó durante la mitad de la segunda etapa, poco pudo hacer ante el juego y la defensa galesa. Recién cuando mediaba el segundo tiempo, Gales volvió a marcar. Adams sumó otro nuevo try en la segunda mitad, añadido a los firmados por Nick Tompkins y George North, para completar el definitivo 42-0 y encadenar la vigésimo tercera derrota consecutiva de Italia en el torneo.

Victoria irlandesa

En Dublín, el clásico entre Irlanda y Escocia dejó sabor a poco, ya que ninguno de los dos seleccionados pudo desplegar su juego, especialmente el local, que nos tiene acostumbrados a la velocidad de sus backs. Sin embargo, el equipo del trébol logró la victoria al imponerse 19-12.

La primera mitad, finalizó por 10 a 6 a favor del trébol, que pudo llegar al try mediante su capitán y apertura, Johnny Sexton, que también aportó un penal. Por su parte, los tantos de los escoceses llegaron del pie de Hastings. La diferencia se debió a la efectividad de los locales cada vez que pisó terreno adversario, en unos 40 minutos que fueron muy parejos.

El complemento fue más de lo mismo. Ambos proponían, pero los dos estuvieron certeros en la defensa y no permitieron los avances de los rivales. Se sumó únicamente por medio de penales: tres de Sexton y dos de Hastings. Pudo haber cambiado la historia Escocia, pero a Hogg se le cayó la pelota dentro del ingoal y le anularon el try. Todas las anotaciones de Irlanda fueron de Jonathan Sexton (un try convertido y tres penales), mientras que Adam Hastings anotó todos los puntos del visitante (cuatro penales), lo que le permitió al menos sumar un punto bonus en un estadio en el que no gana desde hace diez años.

Mañana Francia e Inglaterra completarán la primera fecha en el Stade de France de París.