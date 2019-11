Gaich no piensa en emigrar

El delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich aseguró ayer que no le da "importancia a los rumores" sobre una posible transferencia y valoró su presente en el equipo.

"No les doy importancia a los rumores de una transferencia. Me enfoco en lo que sucede adentro de la cancha. De lo otro se ocupan el club y mi representante", manifestó Gaich en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento matutino en la ciudad deportiva.

El juvenil cordobés fue titular en los últimos tres partidos del Ciclón y le agradeció la confianza al entrenador Diego Monarriz.

"Ahora me siento muy importante. Monarriz es un técnico que me dio mucha confianza y yo espero responder con goles y con juego", señaló Gaich, quien marcó un gol en la victoria sobre Argentinos (3-0) pero no pudo repetir en el empate del sábado pasado en Tucumán ante Atlético (2-2).