Gabriela Sabatini, la ex número tres del mundo, recibió el martes por la noche en París la distinción más alta que otorga la Federación Internacional de Tenis (ITF), el premio Philippe Chatrier. Los dirigentes valoraron así su contribución al deporte dentro y fuera de las canchas. Una tarea que no parece haber terminado para ella, quien dejó abierta durante la ceremonia la posibilidad de colaborar dentro de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). "Conozco a todos los chicos, es genial que ex tenistas se hayan involucrado y yo también quiero ser parte de eso. Quiero ayudar, apoyarlos y estar en lo que pueda, no es que tenga una tarea específica. Quiero ver de qué manera se puede trabajar con el tenis femenino", adelantó.

A los 49 años, Sabatini es una de las atletas argentinas más reconocidas del mundo. Integrante del Salón de la Fama del tenis desde 2006. Recibió el galardón en la Cena de Campeones que se realizó en Roland Garros, casi en un aniversario si se tiene en cuenta que el 5 de junio de 1977, Guillermo Vilas se convertía en el primer latinoamericano en ganar el título parisino.

Ahora, con este trofeo, Sabatini se sumó a una lista de grandes ex jugadores premiados en años anteriores, en la que figuran John McEnroe, Margaret Court, Martina Navratilova, Rod Laver, Arantxa Sánchez Vicario y Gustavo Kuerten.

“Estoy muy feliz y muy honrada de recibir este premio. Cuando te reconocen por una carrera a la que le dedicaste tu vida es un orgullo muy grande. Y es especialmente lindo porque París es un lugar especial. Acá viví muchos momentos muy lindos. Siempre disfruté jugar acá en Roland Garros”, dijo la argentina, campeona junior del torneo en 1984. De todos modos reconoció que el mejor momento de su carrera lo vivió en Nueva York, cuando conquistó su único título de Grand Slam en singles en 1990 al vencer a Steffi Graf, su gran rival. “Esa victoria fue única. Cuando gané el último punto fue como tocar el cielo”, contó. Y agregó que si bien nunca pudo cumplir su sueño de ser número uno del mundo, está “feliz y agradecida” por su carrera.

Sabatini comenzó a jugar profesionalmente a los 14 años y a los 15 ya se ubicaba en el top 10 del ránking mundial. La mejor posición fue el tercer lugar que alcanzó por primera vez el 27 de febrero de 1989. Ganó 27 títulos de singles, entre ellos Flushing Meadows 1990 y los Masters de 1988 y 1994. Además ganó 14 de dobles, incluido Wimbledon 1988; más la plata en los Juegos Olímpicos de 1988. Se retiró en 1996 a los 26 años.

Entre quienes la ovacionaron al recibir este último premio estuvieron algunos argentinos que supieron levantar trofeos de Grand Slam: el ganador de Roland Garros 2004, Gastón Gaudio; el campeón junior en París en 1995, Mariano Zabaleta, y Mercedes Paz, junto a quien Sabatini conquistó el título junior de dobles en Flushing Meadows en 1984.

Por su parte, la junta de directores de la ITF expresó "orgullo" por premiar a Sabatini a través de un comunicado firmado por su presidente, el estadounidense David Haggerty.

La argentina trabaja con la Unesco, Unicef y las Olimpíadas Especiales. El año pasado fue modelo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires y es embajadora en la lucha por el cáncer de mama.

