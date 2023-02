Gabriel Heinze: "Mosquera y Recalde están a disposición para el viernes"

El fin de semana, en el inicio del torneo, la Lepra rescató una igualdad ante Platense, un resultado que no dejó conforme al entrenador y menos el rendimiento que tuvo el equipo. "Me quedó la sensación de no poder pasar esa primera presión ante Platense. En el segundo tiempo se habló y se logró más. Lo que pido es que intenten, que se equivoquen y sigan creciendo", insistió el DT.

"Equivocar me voy a equivocar siempre. Ojalá que si me equivoco un día, al otro día lo haga un poquito menos", agregó el ex defensor.

A lo largo de la charla con la prensa en el predio de Bella Vista, el conductor dejó estas frases:

* "Estamos bien para el partido con Vélez, los chicos se han recuperado bien. En lo personal estoy tranquilo".

* "Conozco a algunos chicos de Vélez pero hay otro DT, con una idea muy clara. Será un encuentro muy disputado de parte de los dos equipos, entretenido y lindo para jugarlo y para verlo".

* "En casos como los de (Armando) Méndez -se fracturó el antebrazo izquierdo- en lo único que pienso es en el jugador y en la persona. Estaba creciendo mucho y por cosas inesperadas lo tenemos afuera".

* "Pablo Pérez está trabajando normal y se encuentra muy bien. A todos los considero titulares y después decido quién está mejor para jugar".

* "No tengo información de que ya esté hecho lo de (Ängelo) Martino. Es una alternativa más en el sector de Pittón. Cada jugador tiene características distintas. Después se verá dónde puedo ubicarlo".

* "No sabía que (Panchito) González era resistido. A mí también me pasó cuando era jugador, es parte de esta profesión. Cuando las cosas salen mal, la gente expresa su descontento. No es ni un extremo ni el otro, hay que mantenerse en el medio".

* "Tuve una charla con Braian Aguirre, pero hay que llevarlo de a poco. Lo vi bien, el domingo ya vinieron él y Herrera".