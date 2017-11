Gabino, el ADN charrúa en el recién editado "El payador de la redonda"

Nunca lo vio jugar, ni en una vieja filmación. Nunca oyó siquiera su voz. Sin embargo, el hincha de Central Córdoba Julio Rodríguez sufrió una especie de embrujo con el prócer charrúa, Gabino Sosa, enganche en las décadas del 20 y del 30 y empleado ferroviario. Tanto le fascinó a Rodríguez la vida de este personaje de barrio Tablada, que le dedicó un libro. Cinco años de trabajo que se materializan en el texto "Gabino Sosa. El payador de la redonda", que se presenta hoy, a las 19, en Paradoxa Libros de Mendoza 923. Para el autor este texto de quien él nombra como el "ADN charrúa" lo dedica no sólo a los hinchas del club sino a todo el fútbol y a todos los futboleros rosarinos.

Rodríguez declara 36 años, dice que es hincha charrúa por su abuelo Pedro Aguirre, hoy de 93 años y recita el número de su carnet de socio (12020) como si fuera su DNI. Toda una carta de presentación.

Se crió oyendo anécdotas familiares de Gabino Sosa. Le contaron que el jugador firmó su primer contrato profesional a cambio de una muñeca para su hija; que dejó prácticamente un surco en calle Juan Manuel de Rosas al 2700, porque salía de trabajar de la Estación Rosario Central y se iba directo al estadio a jugar. Y que en ese tramo saludaba a todos.

Que salía de las prácticas y se juntaba con los amigos en el café Díaz o en Los Colonos. Que era buen compañero, que bailaba tango y le gustaba el trago. Y que como en esa época los técnicos no eran figura, fueron tipos como Gabino quienes forjaron los equipos de sus clubes. Jugaban y dirigían, pero "para eso debían tener la cuota societaria al día", le aseguró Rodríguez, a Ovación.

Pero además están las historias dentro de la cancha sobre Gabino: "dicen que era un enganche, más asistidor que goleador, de gambeta corta, una especie de Riquelme", contó Rodríguez.

Lo cierto es que en algún momento, Rodríguez, quiso saber qué decían los diarios y revistas de época de ese hombre del que tanto había escuchado hablar. Y fue así que se internó en hemerotecas, archivos y documentos del club. Y se asombró de cómo hablaban los diarios de él y de otras figuras futbolísticas de la época . Vicente de la Mata, quien luego jugaría en Independiente (y quien será el personaje del próximo libro de Rodríguez), Humberto Fiore (figura de Newell´s), y Waldino Torito Aguirre (astro de Central), entre otros.

"Es increíble leer cómo se había popularizado ya el fútbol en la década del 30: todos los clubes de Rosario tenían cobertura: Atlantic, Sparta, Central Cordoba, Argentino, Newell´s, Central, y a las figuras se les hacían entrevistas", dijo Rodríguez.

El nombre del libro ("El payador de la redonda") se debe justamente a una entrevista. "El periodista Ricardo Borocotó le hizo en El Gráfico una nota a Gabino y aludiendo a un payador que se llamaba Gabino Ezeiza, bautizó así al jugador como diciendo que con el balón le cantaba al tiento", explicó Rodríguez.

El libro tiene en su tapa una foto de Gabino a los veintipico de años. "Estaba tirada en un rincón de un museo y se la rescató". Son 150 páginas, de datos, fotos históricas y semblanzas. Y dedica al final, textos de otros autores que también hablaron de Gabino. Tal el caso de las palabras picarescas que le dedicó el Negro Fontanarrosa en su libro "No te vayas campeón". Inicia así: "Una vez, una sola vez, vi a Gabino Sosa, cuando obviamente todavía no le había dado su nombre al estadio Central Córdoba...". Y termina así: "La picaresca popular decía que jugaba mejor cuando entraba borracho a la cancha".

Un ídolo del fútbol, un mito, un ilustre de Tablada y de Rosario. O todo eso junto, en este libro.

Presentación con futbolista

Como invitado de la presentación del libro "Gabino Sosa. El payador de la redonda" estará el ex jugador de Newell's y escritor, Kurt Lutman. "Voy a hacer de sparring de Julio Rodríguez, fue el tipo que me enseñó quien era el Trinche Carlovich y como hacía magia sin una varita", dijo Lutman sobre otro ídolo charrúa.