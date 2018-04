Recambio. El equipo se retira de la Bombonera tras la caída. El técnico deberá rearmar el plantel leproso. Leonardo Vincenti

La puesta en escena de Newell's en la Bombonera sirvió para poner el foco de atención en varios pibes pensando a futuro. Ese que se viene ya, en apenas pocas semanas, cuando se baje el telón de la Superliga y comience la renovación. Y que no asoma sencillo por la simple razón de siempre: lo económico. La ausencia de un sustento desde ese punto de vista que permita cubrir los diferentes lugares que quedarán debilitados, más allá de que en el fútbol siempre aparecen las chances para contratar jugadores, siempre es un tema que está en discusión en el Parque. Está claro que no será sencillo más allá de las voces de optimismo que se escuchan y las promesas que puedan aparecer en este sentido.

Omar De Felippe es consciente de todo el panorama y ya comenzó a pensar en lo que vendrá. Que habrá futbolistas que se despedirán del club del Parque porque se les vencen los contratos. Bruno Bianchi, José San Román, Víctor Figueroa, Luis Leal —la dirigencia pretende hacer uso de la opción de compra, algo que parecería una utopía—, Nelson Ibáñez y Brian Sarmiento, quien está lesionado y habrá que ver lo que pueda suceder con su futuro, son algunos de los que se encuentran en esta situación y habrá que ver la resolución dirigencial y del cuerpo técnico con respecto a cada uno de ellos.

La presencia de algunos pibes bautizándose en un escenario que siempre genera zozobra fue una apuesta del técnico para que vayan sumando minutos en primera e incorporando experiencia. Una determinación correcta más allá de que no pudo dar el batacazo frente a un futuro campeón que cuenta con muchos nombres de jerarquía y, sobre todo, recambio. Ese con el que no cuenta precisamente Newell's. Por algo padece la ausencia de un delantero de área cuando no puede contar con el portugués, que con lo justo y necesario se transformó en un futbolista valioso dentro de una Lepra con un plantel corto.

Los leprosos buscaron ejecutar la idea que bajó el técnico de manejar la pelota. Tuvo buenos pasajes y controló al rival, pero las individualidades marcan la diferencia. Y Newell's carece de ese potencial en ofensiva como para inquietar, molestar. Por eso cuando se conoció la lesión de Luis Leal se desnudó una vez más el déficit con el que cuenta en la materia. Un verdadero problema que refleja el escaso recambio con el que cuenta el cuerpo técnico y que a futuro deberá resolver para intentar elevar no sólo el rendimiento sino mejorar la cosecha de puntos.

Newell's perdió y sólo se puede rescatar la dignidad con lo que lo hizo en un terreno siempre complicado. Y esto generalmente se tiene en cuenta cuando un equipo cuenta con tantas debilidades que se buscan rescatar aspectos que en otro momento resultaban normales. Porque contaba con elementos como para conseguirlos, pero en este presente con mucho piberío es algo que resalta de otra derrota de visitante. Sí, consuelo suele llamarse.

A la Lepra le quedan tres juegos para ponerle punto final a una Superliga sin protagonismo. Lejos de la lucha por cosas importantes y donde se abocó sólo a intentar sumar puntos para el promedio del descenso. Pero la mirada intensa está orientada hacia el futuro, a lo que necesitará De Felippe para la renovación que se viene. Con otros nombres que llegarán para mezclar entre los pibes. Por supuesto que este armado de un nuevo equipo se dará siempre y cuando los números cierren y logren sortear el análisis del juez Fabián Bellizia. Un aspecto fundamental en todo esto y de total injerencia.

Si los últimos mercados de pases fueron complejos ni imaginar el que vendrá con la sangría de futbolistas que habrá. Es cierto que la dirigencia intentará repatriar a Maximiliano Rodríguez con el fin de que se retire del fútbol con la rojinegra y pueda jugar con sus primos, Denis y Alexis. También para aportarle jerarquía a un plantel que prácticamente no la tiene. También es cierto que a la vez serviría para una apuesta política en un club sumamente politizado.





¿Te gustó la nota?