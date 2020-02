Fútbol femenino: dos de Social Lux se visten de albiceleste

Hoy las jugadoras de la selección Sub 17 y Sub 20 retoman las prácticas en Ezeiza y el club Social Lux se hincha de orgullo. Es que en cada uno de los combinados hay una jugadora de Mercadito: Agustina Arias, de 16 años, en uno, y Aldana Narváez, de 18, en otro. Ambas fueron dirigidas en Rosario por Emanuel “Kento” Castillo (en la foto con Arias). Tras una semana de entrenamientos, las 26 jugadoras seleccionadas por Carlos Borrello en el Sub 20 salen nuevamente a la cancha para continuar con las prácticas. Pero antes, hoy a las 10, la albiceleste conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Sudamericano 2020, en marzo en Argentina. Además de Narváez está convocada Brisa De Angelis, de Renato Cesarini. El técnico local de ambas jugadoras del verde convocadas le dijo a Ovación que Aldana es una defensora central a quien le queda chico el fútbol rosarino. “Nos encanta que esté con nosotros pero no sé cómo aún no la tentaron de Buenos Aires. Vi cómo creció el club y el femenino: es todo un orgullo que esté en la selección”, aseguró Castillo. También volvieron al ruedo las Sub 17 con miras al Sudamericano de abril en Paraguay. Además de Arias convocaron a Yamila Crespín de Los Cardos (Santa Fe). Castillo dijo que es su profesor de educación física en el secundario y su entrenador en el club. “Agustina es una delantera excelente que le pega de manera excepcional a la pelota y en el mano a mano es imparable”.

Boca vapuleó a Villa San Carlos

En el cierre de la fecha Nº 12 del torneo femenino de AFA, Boca le tiró todo su poderío a Villa San Carlos y lo venció por 8 a 0. Las xeneizes continúan así al tope de la tabla, con 34 puntos y Villa San Carlos sigue siendo el último. Además, Defensores de Belgrano (15º) venció 1 a 0 a El Porvenir (16º).