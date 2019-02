No tan rivales. Carla (izquierda) y Julia. Con distintas camisetas y el mismo pañuelo como reivindicación.

Sí las mujeres van cada vez más a la cancha, cada vez juegan más al fútbol, lo arbitran, lo disfrutan y lo padecen como todo hincha. Pero no todas son críticas del machismo futbolero que las invisibilizó durante décadas y las sigue usando como eje de los insultos que se disparan desde todas las plateas. Previo al clásico, Ovación decidió juntar a dos futboleras feministas: Julia Moscatelli, leprosa, y Carla Pecorini, canalla. Ambas explican qué es ver al fútbol y la vida toda en clave verde, el color que las une. Cada una se autodefine como hincha y ahí se las escucha como a todo simpatizante. La rojinegra dice que es una "creyente" y la auriazul una "enferma" de los colores de su camiseta. Y obvio: ambas anticipan que su equipo ganará el clásico.

Julia tiene 35 años y es de Newell's desde los 11, cuando la llevó por primera vez a la cancha su tío Jorge: su primer bautismo. Ex jugadora de fútbol (la movía como 9), comunicadora social, docente secundaria y co-conductora del programa radial "La mirilla", un espacio con perspectiva de género que va los miércoles, de 19 a 21, por Radio Sí (98.9).

El segundo bautismo vendría después cuando se prometió que si su equipo le ganaba un clásico al rival histórico de Arroyito se animaría a que la bendigan con agua sobre la pila de una parroquia. Y cumplió. "Los padrinos fueron mi tío, el que me había llevado a ese primer partido contra Belgrano en que ganamos 2 a 1, y una amiga de mi mamá, Hilda, sobrina nieta de Julio Libonatti, primer jugador leproso que fue transferido a Europa en 1925".

Carla tiene 28 años y su "canallada" es genética. "Soy de Central desde que tengo uso de razón por parte de padre y de madre. Desde chiquita me llevaban a todos los festejos de cumpleaños del club y de allí en más, siempre que pude fui a la cancha: eso no lo negocio", dice la abogada especializada en casos de violencia contra la mujer, primera presidenta de una filial canalla (la de Puerto Madryn), asambleísta canalla y militante en el ámbito universitario y en la secretaría de género del club.

Nadie se los pidió con anticipación, pero ambas llegaron a la nota con mochilas y pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Un sello feminista que las une.

"En mi familia nunca existió la división sexual del trabajo y mi papá no era futbolero, pero cuando planteé que quería jugar al fútbol...", dijo Julia dando cuenta que no tuvo un respaldo espontáneo.

"Me molesta mucho que las mujeres que juegan en primera no ganen lo mismo que los varones, también me parecen terribles los términos misóginos u homofóbicos con los que se tilda a un jugador que juega mal", opinó antes de apuntar el "parecés una mina" o "puto".

"Ahora que un medio gráfico use como metáfora la cara de Ricardo Centurión (denunciado por violencia de género) bajo el título "Boca el equipo que te golpea", me parece inadmisible", agregó Julia, quien puertas adentro también tuvo críticas. "La última camiseta con la leyenda: "Hijos, padres, abuelos y bisabuelos campeones" ¿y las mujeres como la de Isaac Newell's y la Vieja Amelia, no hicimos al club?", se quejó.

Carla también se indignó cuando dice que en los altos cargos del fútbol faltan mujeres. "No puede ser que la presidenta de Banfield (Lucía Barbuto) sea la excepción. Estamos capacitadas para ser dirigentes y para jugar, nuestra mejor muestra es Virginia Gómez, la capitana del equipo que volvieron a convocar a la selección. Jugó con futbolistas de primera durante la fiesta tras el campeonato y hasta hizo un gol. ¿Cuánto más hay que demostrar?", preguntó.

"Ganamos"

"Iré al clásico. No le tengo miedo al resultado, sino a la represión en tiempos de Macri. ¿Pálpito? 1 a 0 ganamos con gol de Maxi Rodríguez".

“Lo veré por televisión con amigas. Ganamos, tal vez 2 a 1, con goles de Germán Herrera y Jarlan Barrera. Y de ellos tal vez convierta Maxi”.