Fútbol con bajas

Ferrari, Tobio y Ruben no jugaron, pero llegarán bien al domingo

Lo que parecía que iba a ser un ensayo futbolístico con todos en cancha no lo fue. Es más, a las ausencias de Paulo Ferrari y Fernando Tobio se sumó la de Marco Ruben. Por eso, Leonardo Fernández tuvo que seguir improvisando en algunos puestos, tal como lo hizo con el suspendido Fernando Zampedri en lugar de Ruben (ver aparte). No obstante, si algo demostró el técnico en conferencia de prensa posterior a la práctica fue mucha calma respecto a que podrá disponer de todos ellos.

Sin dudas, el caso que más sorpresa causó fue el de Ruben. Es que el delantero no había evidenciado ninguna molestia en los últimos días, pero ayer debió quedarse al margen por una "pequeña lumbalgia", como dijo el propio futbolista, siendo el primero en bajarle por completo el perfil al tema. Después de él llegó el técnico para expresarse en el mismo tenor. "No es nada grave, pero por eso no entrené. Fue sólo por precaución", abundó el jugador.

Todavía le queda una práctica importante a Leo Fernández, prevista para hoy, en la que tiene pensado hacer un rato más de trabajos tácticos. Y ahí piensa que contará no sólo con Ruben, sino con Ferrari y Tobio (ayer Nahuel Gómez y José Leguizamón fueron sus reemplazantes).

Ayer, la idea del DT era utilizarlos a ambos, más teniendo en cuenta que el Loncho ya había trabajado e manera normal el miércoles. Pero cuando el cuerpo técnico llegó al Gigante decidió no incluirlos en el equipo, lo que no quiere decir que no hayan sido exigidos. Es más, el esfuerzo que realizaron fue mucho mayor que el del resto, ya que el preparador físico les diagramó una fuerte rutina, que llevaron a cabo en el lateral de la platea del río. En teoría, para Ferrari ya es historia la contractura en el aductor derecho y lo mismo corre para el esguince de tobillo izquierdo de Tobio.

Así, el equipo iría con una sola variante (Herrera por Zampedri) en un contexto en el que hay un dato no menor, que tiene que ver con la permanencia entre los once de José Luis Fernández (Parot, ya recuperado de la molestia que lo dejo afuera del último partido, actuó para el alternativo). "Nos da buena salida por ese sector y además ya jugó varios clásicos", advirtió el técnico.

Desde hace varios días, Leo Fernández tiene las cosas claras y salvo algún contratiempo ya sabe quiénes arrancarán el clásico del domingo.