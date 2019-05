El capitán de Newell's Old Boys, Maxi Rodríguez, es uno de los invitados especiales a la final de la Champions League que el sábado se jugará en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. La Fiera tiene un pasado glorioso en el Liverpool y ya se encuentra en tierra española palpitando la previa de la disputa ante el Tottenham.

Contento y orgulloso de por la invitación, Maxi habló en Fox Sports mientras lo aguardaban hinchas del Liverpool, de Peñarol y de otros equipos para tomarse fotos. La Fiera es el último argentino que perteneció al equipo inglés, donde jugó desde enero de 2010 hasta junio 2012, con 73 juegos disputados, 17 goles y 7 asistencias.

"El ambiente se va notando acorde a lo que es la final de la Champions, con dos equipos que van a proponer y sobre todo va a ser lindo para es espectador neutral y sufrido por los hinchas". Además aseveró: "Son dos equipos que se conocen mucho, juegan bien, es una final y cualquiera la quiere ganar".

Fiel al equipo donde jugó, Maxi jugó su carta a favor de Liverpool, aunque fue cauto: "Llega como favorito, pero por muy poquito. Porque la realidad es que después en una final, todo puede ocurrir". Intentando asemejar a quién representaría estos equipos ingleses en Argentina, dijo: "Es difícil comparar con equipos de Argentina, Liverpool es el más grande de Inglaterra, tiene una enorme historia".

Maxi también destacó el liderazgo de Mauricio Pochettino, ex Newell's, que dirige al Tottenham desde hace cinco años. "Jugamos juntos en Espanyol (junio a diciembre del 2000), compartí en la selección con él de sparring. Voy más por el lado de Liverpool por ser ex jugador, me trataron de maravilla, pero me pone muy contento el presente de Mauricio por las formas en que él hace el trabajo en el equipo y hay que valorarlo".

Por últimos destacó a la hinchada del Liverpool: "Tengo ganas de volver a escuchar el himno (You’ll Never Walk Alone), cuando vos salís a Anfield es una locura, es un estadio único, es algo que quiero volver a sentir. Se podía dar que gane Liverpool ante Barcelona, pero no de esa manera. Estoy contento a pesar de que del lado de enfrente habían excompañeros míos (Lionel Messi por la Selección y Luis Suárez porque en 2012 jugaron juntos en Liverpool)".