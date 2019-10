"Funcionó como equipo"

Tras una campaña en la que logró 16 triunfos y sólo tres derrotas, desplegando por momentos un rugby de alto vuelo, la M17 de Duendes se consagró campeona del torneo oficial organizado por la URR. Los entrenadores Santiago Foster, Christian Barredo, Ricardo Imhoff y Carlos Promanzio lograron hacer de esos chicos un verdadero equipo, en el que cada uno colaboró desde el lugar que le tocó y finalmente tuvo su premio.

"Son chicos muy hinchas de Duendes. Es un grupo que se fue armando, que dejó de tener estrellas y pasó a ser un equipo con ganas de salir de la mediocridad y de mejorar mucho jugando al rugby. Además fue conducido por un par de líderes que tenían muchas ganas de ganar", destacó Ricardo Imhoff.

"También destacaría el compromiso de todos. Empezamos 33 y terminamos 33 después de un año largo y exigente, donde algunos jugaron poco, pero igual siempre estuvieron", agregó Santiago Foster.

¿Cualés fueron los objetivos que persiguieron y cómo lo trabajaron?

Es un equipo de forwards muy fuertes. La idea era tirar la pelota a la punta y volver haciendo fases, con un juego muy dinámico. (Foster)

Buscamos que el equipo tenga un juego de mucha dinámica, de correr, pasar la pelota, apoyar. Tuvimos que trabajar mucho eso, porque era un equipo que venía jugando con mucho individualismo, sobre todo en los backs. (Imhoff)

¿Hubo algún punto de quiebre o algún partido que marcó un antes y un después?

El quiebre arrancó en la segunda fase al ganarle a Jockey Club. Coincidentemente en ese momento hubo un cambio de apertura. Allí fue como que el equipo empezó a darse cuenta para qué estaba, o por lo menos, que estaba para pelear hasta el final. Si nos ponemos a ver, en realidad hubo muchos puntos de quiebre, desde lo anímico y desde el juego. (Foster)

Ese partido con Jockey, quizás emocionalmente fue un punto de quiebre, porque se dieron cuenta de que podían pero no fue el único. Si nos remontamos un poco más atrás, en la pretemporada, cuando jugamos con Gimnasia, con Plaza y con Crai ya se notaba que el equipo tenía hambre de ganar y hubo varios jugadores que empezaron a dejar de tener caprichos y empezaron a pensar más en el juego. Hubo muchos mini quiebres que fueron rompiendo la ideología que traían estos chicos, donde los "cracks" no se la pasaban a nadie y los forwards eran un apéndice. Nos costó armar una línea de backs que acompañe el gran cambio que habían hecho los forwards, pero creo que se logró. Antes eran mucho más dependientes de un par de jugadores y hoy el equipo tiene más juego de quince y cualquiera puede generar cosas. Por eso insisto, para mí el equipo se empieza a mostrar sólido cuando se termina de armar la línea de backs. Si estos chicos se preocupan, conservan el hambre y siguen entrenándose como lo hicieron este año pueden llegar a ser un grupo de jugadores interesantes y el día de mañana muchos de ellos van a poder jugar en primera. (Imhoff)

¿Cuál fue el mejor partido que tuvieron?

Tuvimos varios, como ante GER en la ronda final. Me gustó muchísimo el último partido, ante Los Caranchos. Fue un partido difícil porque el equipo tuvo que hacerse cargo de todo, de ganar, de jugar bien y de obtener el título. Para el jugador es un momento muy importante y la verdad es que ese partido lo jugaron muy bien, con hombría, con seriedad y con muchas ganas. (Imhoff)

En líneas generales, ¿qué les pareció el torneo?

A mí me gusta un torneo en el que se vea el trabajo de febrero a octubre, por lo cual me gustaría que haya uno con acumulación de puntos. Hacer un torneo con los doce equipos y después fraccionarlos en dos de seis, pero que los seis que quedan arriba acumulen los puntos que hicieron en la primera fase y en las dos siguientes.. El Final Four no me gusta, no genera que los equipos jueguen mejor al rugby sino que uno se dedica más a que ganen que a que jueguen. (Imhoff)

Coincido con Tato (Imhoff), creo que no es un tipo de torneo que te permita formar juga dores, lo ideal sería un torneo de ida y vuelta y que gane el mejor. (Foster)

¿Me pueden definir al campeón?

Lo primero que se me ocurre es: Un equipo. Sacrificio, entrega, juego. Estos chicos entendieron que tenían que sacrificarse por el equipo. Muchos jugadores importantes dejaron el lugar a otros y siguieron sumando desde donde les tocó. Se esforzó todo el grupo en cada entrenamiento y partido. Charlas... miles y siempre allí, sin quejas. Aprendieron y se animaron a jugar y a divertirse, todo como equipo. (Foster)