"Fui un privilegiado, llegué al fútbol de forma inédita"

Edgardo José Meubry se quedó con el galardón de ser el goleador de Argentino de Firmat en su paso por AFA, pero la historia de este cordobés hoy radicado en Salsipuedes trasciende totalmente el detalle. El caso sorprende, no debe ser inédito, pero casi. Es que este hoy vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina llegó al fútbol profesional casi de casualidad y en muy poco tiempo se dio el gusto de jugar el viejo Nacional, para retirarse también poco después tras pasar por Argentino y Central Córdoba. De yapa, fue parte de esa increíble participación del cuevero porque no habilitaron a un campeón del mundo como Leopoldo Jacinto Luque y lo convocaron de urgencia para suplirlo.

Meubry llegó con 23 años al Liceo Aeronáutico de Funes como alférez, recién recibido en Córdoba en los albores de la democracia. Ahí se hizo amigo del hijo de un ex jugador de Newell’s, el de Reconquista Raúl Alberto Pallotti. Como compartían la pasión por el fútbol y su papá dirigía en Eduardo Hertz de Villa Mugueta, lo invitó a jugar un torneo de verano nocturno con equipos de la Liga Deportiva del Sur. “Era muy lindo la verdad, pero no era un torneo de liga. Cada equipo lo hacía con sus jugadores y permitían tres invitados. Yo fui uno de ellos, salimos campeones y fui el goleador. Ese fue el inicio y al año siguiente estaba jugando un torneo Nacional”, dijo soltando una risa en diálogo telefónico desde Córdoba y con su característico acento.

De Villa Allende a Funes y Firmat

Una locura, sin dudas, porque además en su provincia, mientras vivía entonces en Villa Allende, sólo jugó en las inferiores de General Paz Juniors y poco más. “El fútbol tiene estas sorpresas y fui una de ellas”, se rió. Pero acota serio: “Ojo, depende de un montón de circunstancias y una fundamental es el equipo. Aquel de Hertz era bárbaro y también después en Argentino de Firmat”, al que llegó porque lo vieron jugar. De hecho, jugó el Regional del 84, donde quedaron a la puerta, y fueron segundos de Atlético Chabás, que después cayó con Renato Cesarini, que a su vez cayó en la final con Atlético Uruguay.

Después de jugar el Regional, Meubry jugaría la liga con Argentino y la ganarían, pero también se dieron circunstancias increíbles. “En el club me querían mucho pero no jugaba, era suplente. Hasta que fuimos a jugar de visitantes a falta de algunas fechas para el final y en el primer tiempo perdíamos 2 a 0. Ahí el técnico, que se podía complicar si perdíamos, me puso y ganamos 4 a 2 con cuatro goles míos. Desde ahí él (Luis Higsen) se quedó y dirigió el Nacional, y lo mismo yo. No salí más”, relató sin parar de reírse.

Pero faltaría una prueba más. Jugó el Regional 85 y le ganaron la zona final a Renato, fue goleador también junto a Eduardo Toplikar, pero entonces llegaron los refuerzos para jugar el Nacional. Y en su puesto de 9 trajeron nada menos que “a mi ídolo, Leopoldo Jacinto Luque”. El campeón del mundo del 78 se fue intempestivamente de México por los terremotos que ya empezaban a azotar el país y por eso el club nunca le mandó el pase para cerrar su carrera en Firmat. “El jugó dos amistosos con Colón incluso y yo estaba afuera. Pedí un poco más de dinero para jugar el Nacional, pero obviamente no quería ganar como Luque, Bottaniz o el Flaco Landucci y no arreglé. Pero tres días antes cerraba el libro de pases, Luque no podía jugar y me pidieron por favor que firme. Ojo, no estaba enojado ni nada. Lo que pasa es que yo hacía un esfuerzo enorme para jugar, ya que seguía trabajando en el Liceo y era tremendo organizarse para poder irme para practicar. Incluso, cuando viajamos a jugar con Zapla en el Nacional, el oficial a cargo me dijo que eligiera: el fútbol o la carrera, jaja, pero siempre mis compañeros me bancaron un montón”.

Así que así jugó Meubry pese a que “Luque entrenaba y jugó los amistosos. El quedó afuera, después fue mi técnico en el club y yo jugué el Nacional”.

Meubry dimensionó mucho después lo que hizo, “no quería presionarme mientras jugaba el Nacional sino disfrutarlo al máximo. Jugué ese día ante Vélez, que tenía un equipazo y fue subcampeón, y le hice un gol a Navarro Montoya, pero por fortuna en ese momento no dimensioné lo que vivía porque si no capaz lo hubiera sentido. Tuve mucha suerte, soy consciente de eso, porque miles de chicos lo intentan y no llegan y yo lo hice de la manera que conté”.

“Fue un gran logro para Firmat y toda la zona”, agregó, “fue muchísima gente a vernos y mi familia fue ante Vélez sin decirme nada. Y hay que sacarse el sombrero con los dirigentes (Carmelo Cinalli el presidente, José Luis Dividino el vice y Rogelio D’Angelo el secretario), ya que nunca dejaron de pensar que estaban al mando de un club social. A tal punto fue así que en cada viaje que hicimos, como el noventa por ciento del plantel era de la zona, viajábamos antes y nos quedábamos un día después para que los muchachos conocieran esos lugares”.

Un poco más de fútbol y chau

Meubry prefiere acordarse de eso, de los amigos que dejó, de la gran vivencia en un club ejemplo antes que ser puntilloso con las sensaciones de haber jugado en La Ciudadela tucumana o en el Amalfitani de Liniers, o del áspero partido de la eliminación ante Zapla, donde marcó el 2-0 que entonces obligaba a los penales y que fue el último de Argentino de Firmat en AFA.

Pudo jugar en Newell’s y habló con Jorge Griffa, “pero no arreglamos porque necesitaba una seguridad económica que el club no podía darme. Y seguí un año en Firmat, donde me ofrecieron de todo”. Pasó por Atlético Paraná para otro Regional, por Argentino y por Central Córdoba, adonde lo apodaban “Teniente” y “me fui porque no me pagaban” pero dejó buenos amigos. Y a los 27, cuando debió irse a Buenos Aires trasladado, “pude jugar en Arsenal o San Lorenzo, pero ya no era compatible con los horarios de mi carrera militar. Y ahí sí tuve que elegir entre una cosa u otra”.

Y cerró Meubry: “Disfruté a morir esa etapa de mi vida, en esos momentos nacieron Emily y Francis, mis hijos, y amé el fútbol siempre. Fue maravilloso jugar en la AFA y sé que fui un privilegiado, pero prefiero rescatar más que lo deportivo todo lo otro, la calidad humana de la gente que me tocó conocer”.