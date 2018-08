Fuerza Auriazul salió al ruedo

"Mi nombre es Mario Moretti y quiero ser presidente de Central". Con esas palabras Coqui, como se lo conoce en el ambiente, abrió lo que fue la presentación oficial y ante la prensa de la lista Fuerza Auriazul, que participará de las elecciones del próximo 30 de septiembre. En la sala de la Asociación Empresaria Rosario, la agrupación que lidera el empresario avícola expuso algunos de sus principales postulados, a través de los cuales intentarán captar el apoyo de los socios. Junto a Moretti estuvieron Federico Larrazábal (vicepresidente primero), Gabriel Mantz (vice segundo), Emiliano Allegri (secretario), Hugo Tomatis (tesorero) y las asambleístas titulares Aylén Straini y Romina Leguizamón. Fuerza Auriazul es una alianza de la que forman parte Canayas Unidos, Evolución Auriazul y Comunidad Canalla.

Fueron varios los puntos que encerraron la alocución de la mayoría de los que estuvieron sentados frente al público, pero uno de los ejes centrales fue la apuesta a las divisiones inferiores, algo sobre lo que hizo especial hincapié Allegri.

"Yo a la gente le quiero hablar con el corazón. Hace un tiempo entre amigos dijimos «vamos a hacer algo por Central». Formamos una agrupación, la oficializamos y fuimos hablando con distintas agrupaciones y hoy nuestra lista se llama Fuerza Auriazul", detalló Moretti, quien fue contundente a la hora de señalar que "Central es el más grande del interior y uno de los más grandes de la Argentina y siempre tiene que estar peleando en los primeros puestos".

Muchas de las voces tuvieron un común denominador: la necesidad de que el club logre un título. Nadie se atrevió a prometerlo, pero sí hicieron mucha referencia al tema. "A Central yo lo vi campeón pero mis hijos no y la única forma de lograr eso es tener un grupo conformado con capacidad, idoneidad y humildad", apuntó el candidato a presidente. Y agregó: "En esto hay cuatro patas que son importantes: la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores e hinchas y socios. Si alguna de esas cuatro patas no funcionan es imposible ser campeón".

Y entre otras cuestiones sentenció que Bauza "forma parte del proyecto" porque es una persona "nacida en el club" y a la que "todos queremos que le vaya bien porque Central está por encima de cualquier nombre".

Más tarde fue el turno de Allegri, quien puso el foco en las divisiones inferiores. "Para nosotros el tema de las inferiores es tan importante como el del plantel profesional. Nuestra idea, si es que el socio nos da la posibilidad de gobernar, es fortalecer ese trabajo de inferiores para hacer de Central el mejor semillero de todo el país. No es una tarea sencilla, pero cada vez que fuimos campeones el aporte de la cantera fue clave", dijo el candidato a secretario, quien además puntualizó que "en el fútbol dos más dos no siempre da cuatro y esto tiene que ver con que muchas veces nos reforzamos, gastamos mucha plata y después no se termina coronando. La apuesta en inferiores es a buenos entrenadores, buenos campos, buena infraestructura para que en un proceso no muy largo el primer equipo se pueda fortalecer".

Larrazábal, quien en medio de una respuesta destacó la presencia de Miriam Bottoni, esposa del ex presidente Víctor Vesco, fue otro de los oradores del mediodía rosarino. El candidato a vicepresidente primero alabó la "humildad" de Coqui Moretti y dijo que "conocemos el club como pocos". Entre otras cosas señaló que "el fútbol profesional es lo que más nos interesa y entendemos que ahí nos debemos un cambio. Hoy la secretaría técnica es muy acotada y necesita recursos humanos y técnicos para trabajar como cualquier club grande de Europa. Vamos a contar con un mánager, algo distinto a la secretaría técnica, con quien ya nos hemos conectado pero que no vamos a dar a conocer porque no somos oficialismo".