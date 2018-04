"Fue una noche soñada"

Hay días imborrables en la vida. Jerónimo Cacciabue guardará para siempre el recuerdo del debut en primera. "Es una noche soñada. Cumplí el sueño que tenía de chiquito", dijo el mediocampista leproso.

"Desde que llegué a Newell's siempre entrené con todo porque quería debutar. Hoy (por ayer) se me dio. En la pretemporada, con Llop, le metí con todo. Y Omar y todo el grupo me dieron confianza", agregó.

Cacciabue contó el gol que le dio los tres puntos a la Lepra. "Había quedado que iba al rebote (en el córner) y me paso un poquitito. Pero uno de ellos la cabecea y le di justo. No sé cómo fue. Me salió", dijo entre risas.

El juvenil contó que tuvo su propia hinchada. "Mis amigos querían venir a verme y hoy que debutaba les regalé entradas. Vinieron amigos de Montes de Oca (su pueblo natal), de acá, de todos lados", dijo.

"Esta fue una buena victoria que nos sirve desde lo anímico", añadió Cacciabue, antes de seguir disfrutando de un momento único.