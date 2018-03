Apenas un semestre estuvo en el Newell's de Diego Osella. Fue en la segunda mitad de 2016. Leandro Vega había llegado sin cargo de River, en una negociación en la que entró Denis Rodríguez. No tuvo ni un minuto de juego con la rojinegra. A préstamo del millonario en San Martín de San Juan, esta noche será lateral izquierdo, el puesto en el que supuestamente se negaba a actuar en la Lepra y por lo que se lo marginó, aunque él lo desmiente. "Fue una gran espina no haber podido jugar en Newell's", dijo el defensor, de 21 años, ex mundialista con los seleccionados argentinos Sub 17 y Sub 20. Habitual zaguero del equipo de Gorosito, habló de la "esperanza" de los sanjuaninos de remontar este presente que los encuentra afuera de la zona del descenso, pero sin margen para descuidarse.

¿Cómo evaluás tu experiencia en Newell's?

Fue bastante mala. No tuve la oportunidad de jugar. No me tuvieron en cuenta y sufrí mucho. Pero quedé agradecido con los que fueron mis compañeros. Me apoyaron mucho y me aconsejaron. Newell's me sirvió de experiencia.

Siempre se dijo que Osella te quería poner de marcador izquierdo y vos considerabas que sólo lo debías hacer de zaguero, siendo eso lo que te privó de jugar algún partido.

Jamás pasó eso. Nunca dije que no quería jugar de lateral izquierdo. Juego de lo que me pongan. Siempre lo dije. Es más, nunca podría haber dicho eso siendo que en River jugué de lateral. Me dolió mucho que se dijeran esas cosas, porque encima se planteó que lo hacía por rebelde. Fue todo mentira. Me la tuve que bancar y callarme la boca. Siempre estoy a disposición del técnico.

Siendo así, ¿en algún momento pensaste por qué no se te dio la chance?

Hasta el día de hoy me lo pregunto. Newell's es un club grande y quería tener la oportunidad de jugar ahí. Fue una decisión del técnico que no me quiso poner. Pero no reprocho nada. Siempre quise aportar lo mejor de mí. Fue una gran espina no haber podido jugar en Newell's.

Hablaste del apoyo de jugadores de ese plantel, ¿hubo algunos en particular?

Formica, Maxi Rodríguez, Pomelo Mateo. En general, todos. Fue un gran grupo, que se mantuvo siempre muy unido. Eso es lo que rescato de mi paso por Newell's.

¿Encontraste en San Martín esa continuidad que tanto necesitabas y buscabas?

Sí, le estoy muy agradecido a este club porque venía de un año y medio sin tener actividad en primera.

Es difícil conseguir un lugar en la primera de River teniendo tantos jugadores por delante.

Seguro, de hecho cuando debuté tenía adelante mío a Funes Mori, Balanta, Vangioni. Habiendo esos jugadores, veía muy lejano jugar, pero tuve la oportunidad de debutar. Gallardo confió en mí. Le estoy agradecido por haber jugado varios encuentros.

Newell's llega con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. ¿Es posible que la presión por ganar influya y ustedes puedan sacar provecho?

Obviamente que la presión la tienen ellos por jugar de local y por la necesidad de ganar. Pero nosotros también necesitamos un triunfo. Nosotros jugaremos con nuestra presión.

¿Cómo vive el plantel este momento luego de las derrotas ante Boca (2-4) e Independiente (0-4) y sin victorias en el año?

Con la esperanza de poder remontar. Tenemos que tomarlo con tranquilidad.

¿Gorosito les planteó alguna cuestión en particular para el partido contra Newell's?

La idea de siempre es ir a buscar el partido. Después, a veces uno se tira atrás de manera inconsciente.

¿Cómo se explica el bajón de San Martín siendo que en el último semestre del año pasado consiguieron mejores resultados?

A veces pasa por mínimos detalles. Si te equivocás, equipos grandes como Boca o Independiente no te perdonan. Es lo que tratamos de ajustar, esos detalles tanto en defensa como en ataque.

¿Miran con preocupación la tabla del promedio?

No nos preocupa porque depende de nosotros. Si volvemos al triunfo, nos alejaremos de los equipos de abajo. Uno mira la tabla pero tratando de mantener la cabeza fría, confiando en el equipo y en el grupo de trabajo.