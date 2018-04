"Fue un gran esfuerzo y hay que disfrutarlo"

Reclamo. De Felippe, junto a algunos jugadores, discuten con Loustau sobre el penal. Leonardo Vincenti

Omar De Felippe declaró que "es muy importante el triunfo" porque sirve para recuperar la confianza después de la pobre actuación en Brasil. Dijo que hay que "disfrutarlo" considerando que se superó "a un rival de jerarquía", y teniendo en cuenta además que significó "un gran esfuerzo" para el conjunto rojinegro, que llegó a este encuentro con algunos síntomas de cansancio por el viaje a Curitiba.

"Es muy importante el triunfo porque enfrentamos a un rival de jerarquía, que está peleando el torneo y tiene en claro a qué juega. Hicimos un gran partido, un gran esfuerzo. Fue un triunfo justo. Hay que disfrutarlo y recuperarnos para el próximo encuentro", dijo el entrenador.

De Felippe manifestó que la idea fue olvidar lo sucedido en el debut en la Copa Sudamericana. "Fue una noche malísima y hablamos en enfocarnos en este partido y en algunas cuestiones del juego. Hoy (por ayer) tuvimos un poco más la pelota y no hicimos un partido de ida y vuelta, algo que nos hubiese perjudicado por la manera en que juega Talleres. De lo que sucedió en Brasil tenemos que aprender de lo que pasó. A mí me gustaría imitar en el futuro a Paranaense", planteó.

Acerca del penal a favor de Talleres, manifestó que en el entretiempo conversó con los jugadores para tratar de "salir de la polémica" y meterse de lleno "en el funcionamiento y en seguir jugando".

"Fueron inteligentes, a pesar del cansancio, y tuvimos el premio sobre el final. Fueron muchos los goles que nos erramos, pero lo bueno es que empezamos a generar y eso les da confianza. Ahora hay que mejorar la eficacia", señaló.

Con respecto al debut de

Cacciabue, manifestó: "Hace rato nos demuestra muchas ganas de jugar. Presta mucha atención cuando le hablamos. Tiene una actitud fenomenal y aprovechó la oportunidad. Debe seguir manteniendo la humildad, porque esto recién empieza".

De Felippe también se refirió al motivo por el que dejó afuera a Torres. "Joaquín no fue titular porque vino con un inconveniente de Brasil y no entrenó. Recién lo probamos en la entrada en calor para ver si iba al banco. De Alexis (Rodríguez) destaco las ganas y que no se entrega nunca", dijo el DT, antes de remarcar la importancia de Víctor Figueroa, que le da al equipo "la experiencia para el manejo de la pelota".



Pantera con mala pata



Luis Leal se sentía en condiciones de reaparecer y De Felippe lo puso de titular después de quedar afuera del encuentro en Brasil por la Copa Sudamericana. El portugués estaba cumpliendo un primer tiempo irregular. Hasta que en el cierre del período dejó la cancha con una molestia. "Venía con un problema, una cicatriz de una vieja lesión, y aparentemente se resintió", comentó De Felippe, sobre la misma lesión que le impidió jugar frente a Paranaense. "Nos dijo que estaba para jugar. Cuando los médicos hagan los estudios, sabremos el grado de la lesión", agregó. Hoy existen más dudas que certezas sobre la presencia del

portugués en el encuentro contra Boca. Sin dudas,

un tema que vuelve a

causar preocupación.



