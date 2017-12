Se puede afirmar que fue protagonista excluyente del deporte motor a nivel nacional. Agustín Canapino cerró el 2017 bien a fondo. A toda orquesta. El Titán de Arrecifes retuvo el título en el Top Race V6 con Mercedes y ya acumula siete cetros. A eso hay que agregarle que conquistó la corona en el popularísimo Turismo Carretera en la última cita del calendario de manera sorprendente con un Chevrolet que fue un violín en toda la Copa de Oro. Y en el Súper TC2000 logró la victoria en el premio Coronación que se disputó en el trazado cordobés Oscar Cabalén y que proclamó como nuevo monarca de la tecnológica especialidad a Facundo Ardusso (Renault Fluence GT), con el Peugeot 408 oficial. "Sí, sin dudas fue un año excelente. Realmente estoy agradecidísimo a cada uno de los tres equipos que me permitieron pelear los campeonatos", fueron las primeras palabras que ofreció con marcada sonrisa el arrecifense en diágolo con Ovación, mientras disfruta de las vacaciones.

¿Se puede decir que fue tu mejor año desde que corrés?

Puede ser por el tema de que junto a los respectivos equipos fuimos protagonistas en los tres campeonatos, de los cuales logré dos y en el otro no pude retener el título (Súper TC20000), pese a que gané la última carrera en Alta Gracia. Fue un lindo año, esa es la realidad. Como mencioné antes, fue excelente sinceramente.

¿Se puede decir que lo que viviste en el Top Race y en la Copa de Oro del TC lo resumió Ardusso en el Súper TC2000?

Ni hablar. Facu tuvo una temporada brillante en el Súper TC2000. Fue regular durante todo el año. En lo personal disfruté mucho cada competencia.

¿El título del TC se disfruta más que el del Top Race por ser más popular y porque es considerada la categoría reina?

No, en mi caso valoro cada título por igual. Las tres categorías tienen sus particularidades y sus respectivas importancias. Pero festejé los dos campeonatos con la misma intensidad. Además, cada equipo le pone el ciento por ciento en cada día para ponerme en pista un gran auto. Y eso se valora, tiene un plus. Al menos así lo veo.

¿Cómo es correr en tres disciplinas con autos totalmente opuestos?

A cada una le pongo todo mi empeño. Dejo todo cada vez que corro. Estoy en las tres categorías más importantes del automovilismo argentino. Y eso es muy importante. Por eso es que disfruto mucho tener la chance de ser uno de los pilotos que tiene esa oportunidad. Soy un agradecido en ese sentido a todos los que me permiten que me suba a una butaca.

¿Sos el rey del Top Race, ya que tenés siete coronas?

No, no es así. Lo que pasa es que por ahí al ser autos y motores iguales dependés de lo que haga tu equipo y uno arriba del auto. En el Top Race V6 tengo también un gran equipo. En esto uno solo no podría lograr nada. Es todo un conjunto, un equipo.

¿Y cómo es correr en el TC, donde lograste el título prácticamente en la última vuelta?

Es un privilegio ser parte de una de las categorías más convocantes. Con respecto a la última fecha en el Gálvez, es verdad que fue una gran definición. Hubo mucho suspenso además. Fue una gran carrera. Algo inesperado también porque se dio todo casi en el final. Por eso es que disfrutamos tanto con el equipo cuando bajé del auto (Chevrolet).

¿Tenés proyectado probar suerte en el exterior?

No y sinceramente no tuve por ahora la posibilidad de hacerlo. Igualmente lo veo difícil porque el nivel del automovilismo argentino es realmente de élite y es medio difícil encontrar algo mejor que acá. A eso le sumo que ya cerré con los tres equipos para correr el año que viene, sea en Súper TC2000, donde ganamos la última carrera, Chevrolet obtuvo el título de marcas y fui subcampeón. En TC con Chevrolet, y en Top Race V6. Así que sólo pienso en lo que vendrá.

¿Qué objetivos tenés para el 2018?

La idea es renovar las fuerzas y volver con todo con respecto a ver si podemos luchar por el título en las tres categorías. En líneas generales sabemos que nos esperan grandes desafíos.