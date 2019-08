Frank y el desafío de enfrenar a Unión

"Yo no nací en Santa Fe, pero trabajé mucho tiempo ahí y dirigí la primera división (arrancó en 2002). Además, mis hijos se hicieron tatengues, van a la cancha de Unión y no se pierden un partido", decía Frank Darío Kudelka en mayo de 2010, mientras entrenaba al primer equipo de Boca Unidos en la B Nacional. Enseguida volvió a ponerse al frente de los rojiblancos hasta el 1/9/2012 tras una quinta derrota al hilo. Y no regresó. Tomó por otros caminos y el último lo desandó por Chile (en la U de Chile) hasta llegar a Newell's para la presente temporada. Y en su segundo partido como DT leproso le toca enfrentar a esa camiseta que le dio el espaldarazo como entrenador de primer nivel. Pasaron 9 años de aquella declaración de sentimiento y el profesionalismo lo llevó a enfrentarlo en 2 ocasiones al frente de Talleres y perdió las dos: 2-4 y 0-3, ambas en el estadio 15 de Abril.

Es cierto, Kudelka no es santafesino. Es cordobés, de Freyre. Una ciudad de 7.000 habitantes ubicada en el noreste de esa provincia, a unos 170 kilómetros de la capital de Santa Fe.

El fútbol fue su deporte de cabecera. En reportajes (por ejemplo en la revista El Gráfico de julio de 2016) que le hicieron confió que "jugaba bien, pero justo cuando me llegó el telegrama para probarme en Rosario Central (sí, justo en el tradicional rival leproso) tuve que hacer el servicio militar, y al regreso ya todo se complicó y se me truncó el sueño".

Igual, seguía desde afuera al equipo de su pueblo: 9 de Julio Olímpico de Freyre. También a Talleres de Córdoba (después se dio el gusto de dirigirlo) y uno de sus ídolos era José Daniel Valencia, aquel al que César Luis Menotti le dio un lugar para ser campeón del mundo con la selección argentina en 1978.

De chico, Frank era "simpatizante de River". Rival con el que dirigiendo a Unión perdió 4-2 en el Monumental, y lo enfrentó dos veces con Talleres: lo goleó 4-0 y perdió 1-0, ambas en Santa Fe.

Al conjunto santafesino lo tomó por segunda vez en julio de 2010 y lo ascendió a primera división el 18 de junio de 2011 con un 1-0 a Ferro, tras 8 años de espera tatengue en la B Nacional. Consolidó la posición en la elite y ganó un clásico en cancha de Colón (2-0 el 28/8/2011).

Obviamente, al hincha leproso también le interesa que repita en la 6ª fecha, en el clásico en Arroyito del próximo 15 de septiembre. Un antecedente al respecto: ya le ganó a Central (1-0 en Arroyito el 29/5/2011). Claro, también a Newell's (3 veces).

"A mí me gustó siempre dirigir en clubes que me llamaran por convicción y no por descarte", también declaró en una extensa entrevista que le dio al diario El Litoral hace 9 años.

Y si bien desde Newell's lo llamaron luego de que se diluyera la gran ilusión de contratar al Gringo Heinze, fueron por él y acá está al frente del plantel rojinegro con un desafío importantísimo: sacarlo de la zona roja del promedio para evitar el descenso, como ya lo hizo una vez con Unión, el equipo que lo proyectó, al que siempre prefiere no enfrentar, pero hoy deberá hacerlo.