Frank Kudelka: "Me gustaría jugar un clásico y con las dos hinchadas"

A lo largo de toda la charla con la prensa Kudelka dejó estas frases:

✓ “Hemos tenido muchos altibajos y un sinnúmero de causas por lesiones y enfermedad. Hay que sortear y acomodar este momento, en la próxima ronda tienen que desaparecer todas las anomalías que venimos transitando en Newell's”.

✓ “Quiero esperar hasta mañana para confirmar el equipo por alguna situación que amerita que espere, pensamos en ganar este partido y una plataforma para comenzar de cero”.

✓ “Los veo como lo que son, profesionales. Pero tenemos la obligación de no transitar los extremos, ni antes de estos partidos éramos unos fenómenos ni ahora somos un desastre. No voy a negar que emocionalmente me da bronca no haber clasificado”.

✓ “Todo lo que hoy parece que no está bueno tiene que ser una prueba para lo que viene y tener un diagnóstico claro para el torneo internacional que se viene”.

✓ “A Lanús le ganamos muy bien, y queremos reeditarlo este domingo. Fue anómalo y desparejo, pero no es una excusa que Boca y Lanús hayan tenido rodaje”.

✓ “Siempre tuve claro lo que me falta, pero las condiciones económicas las acepté para este torneo, me fueron muy claros y lógicos, me hago cargo de lo que tengo, cada área tendrá que trabajar al respecto en el próximo mercado de pases”.

✓ “No sé cómo se organizará la fase de Complementación, se cambió mucho. Me gustaría mucho jugar un clásico, con público y de los dos, es maravilloso, es utópico, pero me gustaría”.