“Uno lo sintió distinto y mejorado, hoy no jugábamos por nada, solo por el orgullo y la institución que representamos, Los chicos lo demostraron, no había un objetivo de clasificación, a veces estábamos acostumbrados a la adrenalina de la clasificación y el año pasado por el descenso y hoy volvió el equipo”, evaluó.

Asimismo el conductor rojinegro indicó que “hasta el gol de ellos recuperábamos y perdíamos rápido la pelota, después lo corregimos pero ellos se protegieron atrás. Son opciones, entendimos que teníamos que hacer cambios. Jerónimo fue de menor a mayor, redondeando buen juego y ubicación y eso es bienvenido porque los chicos necesitan rodaje. No podemos poner a todos, hay que acompañarlos, son jóvenes respaldados por los más grandes y cuando encontremos esa mixtura el equipo va a mejorar”.

Al ser consultado por Formica, que destrabó el encuentro con su gol a los 5 minutos de ingresado, el director técnico rojinegro explicó que “sufrió mucho con muchas lesiones y operaciones, además de la inactividad por la cuarentena y eso es difícil explicarlo en público. No son robots, los jugadores son humanos que sufren eso, además por ahí ahora su posición está ocupada, pero es un recambio importante y hoy lo demostró de la mano de su jerarquía”.

El conductor leproso se vio algo molesto al ser consultado sobre lo costoso del triunfo con un hombre de más, prácticamente durante todo el complemento. “Seguramente por más que tenían un hombre de menos no fue nada fácil. Lanús armó una doble barrera y parece que por tener un hombre menos va a ser muy fácil, pero no es así. Ellos apostaron a defenderse y no es todo tan fácil dentro de la cancha como parece. Llegamos con muchos centros pero no fueron tan eficientes como para llegar al gol”, aseguró Frank.

En tanto Kudelka advirtió que “Maxi el año pasado en los mejores momentos jugó ahí, acompañado por Palacios y Albertengo o Leal, ahora es Palacios y Panchito. Sin Nacho es un falso nueve que nos da resultado“, concluyó el entrenador tras la trabajosa victoria.

Guanini, titular y un andar irregular

Kudelka decidió dejar afuera a Fontanini después del flojo partido que tuvo ante Boca y lo metió a Guanini. El defensor proveniente de Gimnasia arrancó ayer dubitativo y falló en la jugada que derivó en el gol de Lanús, al calcular mal el centro. Con el transcurso del encuentro se afirmó un poco mejor. Cuando Lanús se quedó con uno menos, ya no entró tanto en juego. Su nivel fue irregular.