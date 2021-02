Frank Kudelka: "Fue digno por como veníamos"

En cuanto al partido, dijo que “el primer tiempo fue trabado, los dos equipos estaban muy contenidos y no hubo un dominador. En el segundo tiempo valoro la reacción de los muchachos al ir perdiendo y con dos derrotas a cuestas. En los partidos anteriores nos quedó la sensación amarga de que no nos salieron las cosas y jugamos de una forma que no es la que pretendemos. Acá hubo una reacción importante porque podían aparecer las dudas y sin embrago logramos el empate y seguimos buscando hasta ponernos arriba. Hasta tuvimos contras que pudimos aprovechar con un hombre menos. Ver un progreso no significa que nos alcanzó para triunfar, pero el equipo tuvo reacción en la adversidad luego del primer gol de Talleres”.

Por último y sobre su continuidad manifestó que “si es todo apurado y corre sangre, yo no seré parte de esto. Yo vine en uno de los peores momentos de la historia de Newell’s, con el equipo prácticamente descendido, pero con los jugadores no solo que zafamos ampliamente de eso sino que catapultamos al club a nivel internacional. No le tuve miedo a la adversidad. La gente que tiene memoria se acuerda de nosotros en esta o en otra institución. No me voy a poner en esa dicotomía de que si perdés te vas. Entre todos y con la gente bancando catapultamos a Newell’s a zafar de esa zona del promedio. La exigencia que hay ahora va a caer en la cabeza del técnico. Pero yo soy una persona de planes”, concluyó.