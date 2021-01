Además, se encargó de remarcar que "es injusto hablar del presente de Newell's por una Copa que acaba de terminar y duró 70 días. Pensar que como en la Copa Maradona no nos fue bien no significa que estamos en una crisis. Eso no es real".

No obstante, reconoció que "después de la pandemia nos costó un poco más, y retrocedimos un par de escalones" pero también señaló que la experiencia de la competencia que está en instancias de definición "nos permite ponernos en alerta y cambiar".

Ante la consulta sobre cuáles son los objetivos del equipo, contestó: "Siempre es el mismo: ganar. Tenemos que ganar. Buscamos ser protagonistas, queremos y tenemos que serlo. Sabemos que tenemos que reforzarnos. Y lo vamos a hacer al máximo de nuestras posibilidades".

Por último, resaltó: "Newell's es Newell's con juveniles y con referentes en la cancha, y con sentido de pertenencia. Eso no cambia nunca. Tenemos un gran plantel equilibrado entre juventud y experiencia. El plantel va a necesitar retoques. Pero nos permite estar por encima de muchos equipos".

