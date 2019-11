Franetovich se quedó con la pole y va por el título en el TN

Es Ever Ludueña, sin dudas. El capo del autódromo enclavado a orillas del emblemático arroyo de la ciudad. El que, como el año pasado, dominó el primer día de clasificación de la Clase 2 pero no sólo eso: aspira además a consagrarse anticipadamente y tiene con qué. Ever Franetovich logró la pole position provisoria en el Juan Manuel Fangio levantado sobre el dibujo de las aguas del Ludueña y apuntó un dato promisorio para los pilotos de la región que son mayoría este fin de semana y que tienen a su máximo exponente al de Venado Tuerto, que además ganó en el regreso del Turismo Nacional a la ciudad en 2017. Sí, es Franetovich For Ever.

Hoy además de la 2ª clasificación y de las series de la C2, será el turno de la Clase mayor, la 3, también con representación top de la región, en este caso del team de Granadero Baigorria Larrauri Racing, con Manu Urcera de líder.

“Hicimos un cambio en el auto faltando quince minutos y fue espectacular. La verdad es que estoy muy agradecido al trabajo del equipo, del motorista y de todos por esta pole que esperamos revalidar el sábado”, dijo un muy contento Franetovich, quien se impuso a otro aspirante al título, el campeón Nicolás Posco, y otro santafesino, el doctor de la capital Miguel Ciaurro. El venadense marcha puntero en el campeonato con 12 puntos de ventaja sobre Agustín Herrerra, que resultó 16º, y 45 sobre Posco, del team bicampeón de Villa Gobernardor Gálvez Ale Bucci Racing, Prácticamente entre ellos estará el número uno y el venadense puede consagrarse en Rosario si se dan algunos resultados, ya que hay un máximo de 40 puntos en juego.

El equipo Fiat que representa Franetovich anduvo muy fuerte ayer en este estreno del TN de la pista alargada del circuito rosarino. Es que además del poleman metió al rosense Renzo Testa en el 6º lugar. Un puesto atrás se situó el timbuense Joel Bprgobello, que viene en alza en el cierre del año. Los otros zonales terminaron así: 15º Lucas Tedeschi (Las Rosas), 18º Damián Romero (San Jorge), 21º Alejo Borgiani (Casilda), 22º Ignacio Procacitto (Las Rosas), 24º Alejandro Valderrey (Roldán), 29º Luciano González (Sá Pereira), 30º Ignacio Canela (Rafaela), 34º Emiliano Giacoponi (Villa Amelia) y 35º el líder del TC Pista Mouras Ian Reutemann (Humboldt). A la mañana será la 2ª clasificación y desde las 15 las dos series.

La Clase 3 sale a pista a las 9.30 con el primer ensayo y a las 16 clasificará con mucho foco zonal. Además de Urcera, hará fuerza su compañero, el dueño del equipo Leonel Larrauri, que es el mejor piloto de la región en el campeonato (13º), el parejense Leandro Carducci (14º), el compañero de Franetovich, el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni (19º), el santafesino Manuel Luque (25º) y el mejor piloto hoy zonal del automovilismo zonal, el de Las Parejas Facundo Ardusso, que volvió para la fecha de Termas.

La oferta del Fangio se completa con la nutrida Fórmula Renault Plus, con sede en Córdoba y dos pilotos locales: el de Cañada de Gómez Franco Vale (del rosarino Castro Racing) y el rosarino Ezequiel Botallo (Barovero Racing).