Franco Rossi: "Confíamos mucho en nuestro plan de juego"

Los tiempos de prueba terminaron para Atlético del Rosario que el sábado debutará en el Top 12 de la Urba visitando a Regatas en Bella Vista. En su puesta a punto, el equipo del pasaje Gould enfrentó a Jockey Club, Córdoba Athletic y Carrasco Polo, tres partidos en los que según Franco Rossi, el entrenador principal, "buscamos básicamente agarrar ritmo rápidamente para lo que se viene, que será muy demandante".

"Los chicos hicieron una pretemporada muy dura. Nos enfocamos mucho en construir el equipo, en solidificarlo y en definir el plan de juego. Este año se agregan algunas cosas nuevas a lo que hicimos el año pasado. La ida de Sordoni y Vivas nos afectan, pero han llegado chicos que tienen muchas ganas y son buenos jugadores. Creo que todo el equipo va a adquirir otro cariz, otra fisonomía con respecto al año pasado. También recuperamos jugadores lesionados, como Malanos, Musio, Kremer, que son chicos que el año pasado no jugaron y esperamos recuperar a Juampi Estelles... va a llevar un poco más de tiempo porque recién está empezando a agarrar ritmo, pero durante el año vamos a poder contar con él. Además subieron algunos juveniles al plantel superior y están aprendiendo lo que es la exigencia para jugar el Top 12. Es un salto muy grande el del M19 al plantel superior, pero los chicos que están, están listos para el desafío", reseñó el ex tercera línea campeón con Atlético del Rosario en 2000.

En 2018 tuvieron una muy buena campaña. ¿Cuáles crees que van a ser las diferencias más grandes que van a sentir los chicos entre el torneo de primera A y el Top 12?

Este va a ser el tercer año del Top 12 y nosotros jugamos el primero, en 2017, pero este tercer año estimo que va a ser mucho más exigente de lo que fue cuando lo jugamos. Evidentemente hay cosas en el juego que serán diferentes, y son las que tienen que ver con la resolución rápida del break down, el hecho de ponerse de pie y reposicionarse rápido en defensa. Estando de pie para poder jugar se pueden aprovechar mejor los espacios. Aparte todos los equipos juegan bien de manos, por lo que hay que estar muy bien físicamente, estar muy atentos y ser muy clínicos para aprovechar bien todas las oportunidades para poder estar a la altura. Creo que la competencia va a hacer que todo mejore.

¿Qué enseñanza les dejó el paso por la primera A?

Es un torneo muy largo, muy duro, donde juegan clubes que no tienen la estructura que sí tienen los que juegan el Top 12. Básicamente me refiero a estructura de gente. El hecho de jugar en Top 12 obliga a tener cinco equipos obligatorios, o sea que necesitás 135 jugadores que estén en actividad y en buen nivel. En primera A era muy raro encontrar clubes así, salvo La Plata que estaba en la misma situación que nosotros. En ese torneo nos encontramos con equipos que eran muy buenos en algunas facetas, pero tenían falencias muy manifiestas en otras. Manteniendo un buen nivel, a la larga, sabíamos que íbamos a prevalecer. En el Top 12 todos los equipos tienen un nivel altísimo y es en los detalles donde podés encontrar alguna falencia, pero tenés que tener jugadores que sepan aprovecharlos.

¿Y contás con jugadores así?

Nosotros confiamos mucho en nuestro plan de juego, más allá de los jugadores y eso hace que las oportunidades vayan apareciendo y que dependa un poco de nosotros aprovecharlas o no. Por eso creo que el plan de juego tiene que ser consistente con la realidad, con lo que tenemos y en base a eso lo construimos. Somos conscientes de que si lo aplicamos vamos a tener muchos beneficios.

¿Cuáles son los objetivos que se pusieron para este año?

Respetarnos, respetar los valores, el propósito que nos propusimos. Como equipo buscamos ser un modelo para las otras divisiones del club. Sabemos que si respetamos nuestra escencia podemos ponernos como objetivo ser campeón.

Primero Regatas en Bella Vista, después reciben a Alumni y en la tercera visitan al SIC en la Zanja. Tienen un arranque duro.

En el Top 12 no existe el arranque blando. No sé cuál sería...

Es un torneo que obliga a sumar desde el primer partido.

Cuando tenés un torneo tan competitivo no hay lugar para relajarse, no podés probar. En el Top 12 todos los equipos son demandantes y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Depende de nosotros ser competitivos, y yo creo que lo vamos a hacer. Obviamente todos los partidos serán muy exigentes, por eso es importante tener un buen plantel. Necesitás 48-50 jugadores que estén listos, en un buen nivel y disponibles para entrar. Tener 20 hombres que jueguen bien, en este torneo no es suficiente.

¿Cuál es la idea del plan de juego?

No vamos a traicionar la historia del club. Plaza va a jugar a lo Plaza. Buscamos hacer un juego de ataque, dinámico, de continuidad, en el que básicamente el jugador transmita desde el campo de juego lo que significa jugar intenso, y hacer que el público se identifique con el equipo.

Hay cuestiones que son una deuda del equipo: la defensa es una de ellas.

Estamos trabajando en nuestra fortaleza mental como equipo y en ser sólidos en nuestro plan de juego. Con respecto a la defensa, tenemos un montón de cosas nuevas para aplicar y estamos muy confiados en que nos pueda dar mucho más rédito. Necesita de un esfuerzo físico superior al que veníamos sosteniendo, porque requiere que los jugadores estén de pie, que corran más y que se comuniquen mucho más. En ese sentido hasta ahora vemos buenas señales.