Escobar habló de la satisfacción por llegar a un plantel con tantos referentes, le tiró elogios al Tata Martino y le dedicó una frase al clásico rosarino, que se jugará el 2 de mayo en Arroyito.

La vuelta al club de sus amores

“Tengo sensaciones muy lindas por esta vuelta. Siento una felicidad enorme y estoy trabajando para ponerme a punto lo más rápido posible y estar preparado para cuando el técnico lo disponga. Me encontré con un club ordenado. Hay muchos referentes y eso obliga a que el club esté cada día mejor. Estamos en Copa Sudamericana y eso demuestra que se están haciendo las cosas bien. Es un club al que todos quieren volver”.

Su paso por Estados Unidos

“Jugar en la MLS de Estados Unidos me sirvió mucho, ahora tengo más confianza y experiencia. Espero aportarle al equipo lo mismo que hacía allá. Con el Tata Martino mejoré muchísimo, me brindó la confianza que necesitaba y alcancé un nivel que tal vez acá no conseguí en el tiempo en el que estuve”.

El clásico rosarino

“Sé adonde vengo, las exigencias del club y del fútbol argentino. Se extraña esa presión. Para el clásico falta bastante, hay varios partidos antes y esperemos llegar de la mejor manera a esa fecha”.

Hoy se cierra el traspaso de Moreno

77009567.jpeg Prepara la valija. El prometedor Aníbal Moreno seguirá su carrera en Racing.

El director deportivo de Newell’s, Sebastián Peratta, había dicho en conferencia de prensa, allá por mediados de enero, que Newell’s tenía que tener una buena venta en este mercado de pases para afrontar los gastos de los refuerzos. Y parece que la misma tendrá hoy su día D, ya que Aníbal Moreno tiene todo acordado para irse a Racing y todo hace suponer que se cerrará hoy mismo.

A pesar de que no salieron a la luz cifras oficiales, las averiguaciones que pudo hacer este medio indican que Moreno firmaría contrato por cinco años y que Racing compraría el 50% del pase en 2.300.000 dólares. A esto se le suma que habrá una opción de adquirir el otro 50%, estimado en unos 4 millones de dólares.

El juvenil volante de 21 años iba a realizarse la revisión médica ayer por la mañana en Avellaneda, sin embargo debió ser postergada para hoy ya que restan finiquitar los últimos detalles de la operación. Pero es un hecho que Moreno jugará en Racing y seguramente hoy mismo sea anunciado como refuerzo académico.