Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto. partió desde boxes en la carrera sprint de Qatar, en la última actuación con este formato y llegó último. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, también salió desde el pit lane pero superó a Lance Stroll, que paró en boxes. Ganó Oscar Piastri y le descontó 2 puntos a Lando Norris.
Después de un mal viernes, con los pisos de ambos autos rotos, Alpine decidió cambiar la puesta a punto de la suspensión, algo que también llevaron a cabo Ferrari y Aston Martin para Hamilton y Stroll, a lo que sumaron un cambio de alerón trasero para el británico y modificaciones más profundas para el canadiense, como en la columna de dirección, en el difusor y en los parámetros asociados con la calibración de la gestión de energía de la unidad de potencia.
Los cuatro partieron desde el pit lane como habían clasificado. Y excepto porque Yuki Tsunoda largó bárbaro superando a Fernando Alonso y Max Verstappen aprovechó para ganar dos lugares, no pasó nada en la carrera.
Piastri ganó y quedó con 374 puntos, quedando a 22 de Norris, que ahora tiene 396, mientras que Verstappen quedó con 371.
A las 15 será la hora de la clasificación, donde a los Alpine les será dificultoso superar el primer corte, en vistas de que debieron cambiarle los pisos a los dos autos y eso les bajó la carga aerodinámica. En Losail se necesita mucho para las curvas rápidas.
Vuelta a vuelta en la sprint de Qatar
Ganó Piastri y le descontó 2 puntos a Norris, que fue 3°, detrás de Russell. Verstappen solo 4°. Tsunoda 5, Antonelli 6°, Alonso 7° y Sainz 8°, en los puntos. Colapinto último.
19: Todo igual al final. Antonelli penalizado con 5s por los mismo motivos que Tsunoda.
18: los dos Alpine a boxes, al mismo tiempo. Les ponen blandas. Gasly salió delante de Stroll, Colapinto atrás.
17: Colapinto va muy lento ahora y está a más de 3s del francés. El neumático delantero izquierdo está destrozado y por eso bajó el ritmo.
16: Piastri dice que el auto vibra un poco, lo que puede ser problema de caucho. Gasly vuelve al DRS con Hamilton y se aleja de nuevo de Colapinto.
15: Norris se acerca a Russell, Max muy lejos. Como están los tiempos, Tsunoda solo perdería posición con Antonelli. Récord de Stroll.
14: Tsunoda penalizado 5 segundos por excederse varias veces del límite de pista. Stroll a boxes y pone blandas, Colapinto es 19°.
13: Antonelli superó a Alonso, que se había salido al principio de la recta, y es 6°. Colapinto se puso a 1s de Gasly.
12: Colapinto se acercó a Gasly, a 1,5s.
11: Leclerc de nuevo casi pierde la Ferrari. Varios anotados por exceder límites de pista, entre ellos Colapinto. Lawson devuelve posición a Leclerc.
10: Piastri-Russell-Norris-Max en el orden del 1,5-2s de diferencia entre ellos. Colapinto no puede estar cerca de Gasly, que tiene DRS con Hamilton.
9: Colapinto sigue a 2s de Gasly y se queja de subviraje, lo mismo Verstappen de Norris.
8: Max se queja de que el auto rebota mucho. Algo se rompió en el auto de Sainz, pero se mantiene.
7: Norris se le escapa a Verstappen y lo aleja del DRS.
6: No pasa nada en la carrera y el argentino pierde ritmo.
5: Colapinto se aleja de Gasly, que le sigue el tren a Hamilton.
4: Casi todos en zona de DRS, menos el líder. Récord de Piastri.
3: Verstappen ataca a Norris. Récord de Max.
2: Cómoda ventaja de Piastri en el inicio. Leclerc perdió mucho y se fue a la leca. De 9° a 13°. Habilitan DRS.
Largada: Verstappen ganó dos lugares en la largada gracias a Tsunoda y es 4°. Piastri lidera, Russell 2° y Norris 3°. Alonso perdió al 6° lugar. Colapinto, desde boxes, está último.
A las 11 se largó la sprint, a 19 vueltas. Todos con medias.
