Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Salvo por una buena largada de Verstappen, no pasó nada en la sprint. Ganó Piastri y descontó algo. Colapinto no salió del último puesto.

La mirada de Franco Colapinto en el cockpit de una Alpine indócil.

Franco Colapinto no pudo hacer nada con el Alpine. Largó último desde boxes, llegó último.

Franco Colapinto . partió desde boxes en la carrera sprint de Qatar, en la última actuación con este formato y llegó último. Su compañero de Alpine , Pierre Gasly , también salió desde el pit lane pero superó a Lance Stroll, que paró en boxes. Ganó Oscar Piastri y le descontó 2 puntos a Lando Norris.

Después de un mal viernes, con los pisos de ambos autos rotos, Alpine decidió cambiar la puesta a punto de la suspensión, algo que también llevaron a cabo Ferrari y Aston Martin para Hamilton y Stroll, a lo que sumaron un cambio de alerón trasero para el británico y modificaciones más profundas para el canadiense, como en la columna de dirección, en el difusor y en los parámetros asociados con la calibración de la gestión de energía de la unidad de potencia.

Los cuatro partieron desde el pit lane como habían clasificado. Y excepto porque Yuki Tsunoda largó bárbaro superando a Fernando Alonso y Max Verstappen aprovechó para ganar dos lugares, no pasó nada en la carrera.

Piastri ganó y quedó con 374 puntos, quedando a 22 de Norris, que ahora tiene 396, mientras que Verstappen quedó con 371.

A las 15 será la hora de la clasificación, donde a los Alpine les será dificultoso superar el primer corte, en vistas de que debieron cambiarle los pisos a los dos autos y eso les bajó la carga aerodinámica. En Losail se necesita mucho para las curvas rápidas.

Vuelta a vuelta en la sprint de Qatar

Ganó Piastri y le descontó 2 puntos a Norris, que fue 3°, detrás de Russell. Verstappen solo 4°. Tsunoda 5, Antonelli 6°, Alonso 7° y Sainz 8°, en los puntos. Colapinto último.

19: Todo igual al final. Antonelli penalizado con 5s por los mismo motivos que Tsunoda.

18: los dos Alpine a boxes, al mismo tiempo. Les ponen blandas. Gasly salió delante de Stroll, Colapinto atrás.

17: Colapinto va muy lento ahora y está a más de 3s del francés. El neumático delantero izquierdo está destrozado y por eso bajó el ritmo.

16: Piastri dice que el auto vibra un poco, lo que puede ser problema de caucho. Gasly vuelve al DRS con Hamilton y se aleja de nuevo de Colapinto.

15: Norris se acerca a Russell, Max muy lejos. Como están los tiempos, Tsunoda solo perdería posición con Antonelli. Récord de Stroll.

14: Tsunoda penalizado 5 segundos por excederse varias veces del límite de pista. Stroll a boxes y pone blandas, Colapinto es 19°.

13: Antonelli superó a Alonso, que se había salido al principio de la recta, y es 6°. Colapinto se puso a 1s de Gasly.

12: Colapinto se acercó a Gasly, a 1,5s.

11: Leclerc de nuevo casi pierde la Ferrari. Varios anotados por exceder límites de pista, entre ellos Colapinto. Lawson devuelve posición a Leclerc.

10: Piastri-Russell-Norris-Max en el orden del 1,5-2s de diferencia entre ellos. Colapinto no puede estar cerca de Gasly, que tiene DRS con Hamilton.

9: Colapinto sigue a 2s de Gasly y se queja de subviraje, lo mismo Verstappen de Norris.

8: Max se queja de que el auto rebota mucho. Algo se rompió en el auto de Sainz, pero se mantiene.

7: Norris se le escapa a Verstappen y lo aleja del DRS.

6: No pasa nada en la carrera y el argentino pierde ritmo.

5: Colapinto se aleja de Gasly, que le sigue el tren a Hamilton.

4: Casi todos en zona de DRS, menos el líder. Récord de Piastri.

3: Verstappen ataca a Norris. Récord de Max.

2: Cómoda ventaja de Piastri en el inicio. Leclerc perdió mucho y se fue a la leca. De 9° a 13°. Habilitan DRS.

Largada: Verstappen ganó dos lugares en la largada gracias a Tsunoda y es 4°. Piastri lidera, Russell 2° y Norris 3°. Alonso perdió al 6° lugar. Colapinto, desde boxes, está último.

A las 11 se largó la sprint, a 19 vueltas. Todos con medias.

