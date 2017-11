Francia será el rival para el debut mundialista de Los Pumas

Conocidos. Los Pumas enfrentaron este año a Inglaterra en la ventana de junio. La Rosa será el gran rival a vencer en el Grupo C.

Los Pumas ya conocen su periplo mundialista. El seleccionado nacional debutará ante Francia el sábado 21 de septiembre de 2019, en el que será su primer encuentro por el Grupo C del IX Campeonato del Mundo que se jugará en Japón entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre de ese año, según anunció ayer la World Rugby.

Los Pumas y Francia se enfrentaron por última vez en mundiales en 2007, justamente en Francia y fueron sendos triunfos de los argentinos, tanto en el partido inaugural como en el válido por el tercer puesto. Se volverán a encontrar en el Tokio Stadium el 21 de septiembre de 2019 a partir de las 4.15 de Argentina.

Ese mismo día se jugará un excluyente encuentro y será protagonizado por el actual bicampeón mundial Nueva Zelanda ante Sudáfrica, por el Grupo B a las 7.45 en el International Stadium Yokohama.

Los Pumas volverán a jugar el sábado 28 de septiembre ante Tonga, a la 1.45 en el Hanazono Rugby Stadium y una semana después, el 5 de octubre, tendrán como adversario a Inglaterra, a las 5, en el Tokio Stadium.

Finalmente, el miércoles 9 de octubre culminará la participación de Argentina en el Grupo C ante Estados Unidos, en el Kumagaya Rugby Stadium, a la 1.45.

Con respecto al debut de las restantes potencias, Australia jugará el 21 a la 1.45 ante Fiji en el Sapporo Dome; Inglaterra, en el grupo de Argentina, jugará ante Tonga el domingo 22 a las 7.15 en el mismo estadio, y ese día también lo harán Escocia e Irlanda en Yokohama a las 4.45.

En cuanto a los probables cruces de cuartos de final, si Argentina es segundo podría jugar ante Australia y de ganar el grupo lo haría ante Gales . A los All Blacks los verían en hipotética semifinal.

La copa comenzará con el partido entre Japón ante un seleccionado europeo que resta clasificarse, el viernes 20 de septiembre a las 7.45 y la final se desarrollará el sábado 2 de noviembre a las 6 en el Yokohama Stadium.