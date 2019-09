Francia le da la bienvenida a Icardi pero "le tiene miedo" a Wanda

La sorprendente transferencia a préstamo de Mauro Icardi, del Inter, de Italia, al París Saint Germain (PSG), no solamente “provocó” una tapa del prestigioso diario francés L'Equipe, uno de los más influyentes del mundo deportivo de Europa, con la obvia fotografía del delantero argentino, pero también otra con la imagen de su esposa y representante, Wanda Nara, a la que presenta como “la agente que trastorna”.

Y debajo de esa presentación el medio francés tipifica a Nara como “una figura inevitable de las redes sociales”, lo que evidentemente provoca una especial atención de este diario deportivo, que ya tuvo en tapa a la modelo argentina en junio pasado, cuando le realizó una extensa entrevista bajo el título “Rubia atómica”.

En aquella entrevista que hoy recreó en varios fragmentos L'Equipe, a propósito de la presentación oficial de Icardi como nuevo jugador de PSG, el diario subtituló “Wanda Nara: la agente que agita”, y en ella la representante de su esposo se defendió de las criticas que la ven como culpable de que Lionel Scaloni no haya convocado a su marido para la Copa América de Brasil.

>> Leer más: El pase de Icardi a París Saint Germain fue la sorpresa en el cierre del mercado europeo

“Si un día Mauro me pidiera que renunciara a ser agente, lo haría”, comentó entonces Nara. “Es que siendo su esposa no tengo interés en ganar dinero a sus espaldas, a diferencia de otros. Tanto es así, que ni cobro mi comisión. Podría sentarme en casa sin hacer nada, pero no sería un buen ejemplo para mis hijos. ¿Por qué me critican? Porque es lo más fácil de hacer”, disparó contra sus detractores.

Como si fuera una nota premonitoria, hoy Wanda Nara consiguió, a través de una “gestión secreta”, sacudir el mercado de pases europeo sobre su mismo cierre con la transferencia de su esposo de Inter a PSG, y empezó a cambiar curiosidad por dosis más elevadas de respeto y admiración.