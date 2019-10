Francia hizo los deberes

El primero. El wing francés Yoann Huget abrió el camino de la goleada con un try. El conjunto galo cumplió con las expectativas.

Sin brillar, el equipo galo despachó a EEUU poniendo de manifiesto que sabe cuándo y cómo tiene que marcar

Francia ganó pero no brilló. Los galos se impusieron 33-9 a Estados Unidos pero su juego fue deslucido y recién sobre el final sumaron los tries necesarios para conseguir un bonus ofensivo que los posiciona bien, está segundo en el grupo C. Las águilas jugaron con vehemencia y supieron complicarle el partido al equipo de Brunel.

En el primer tiempo fue un verdadero aluvión azul. Apenas comenzó en el partido Yoann Huget encontró el espacio por el centro de la cancha y no perdonó a su rival. Luego, Thomas Ramos aportó un penal para estirar diferencias. Minutos después se iba a dar una tremenda jugada, Camille Lopez armó la contra y con un increíble kick quirúrgico habilitó a Alivereti Raka para que anote. Por el lado de Estados Unidos, dos penales de AJ MacGinty sumaron a la causa.

El arranque del segundo tiempo fue un fiel reflejo del paradigma que se repite en esta Copa del Mundo, las defensas se impusieron. Recién a la mitad de la segunda mitad se iba a mover el marcador con el penal de AJ MacGinty. No obstante, ante el acecho de Estados Unidos el equipo europeo contestó con el try de Gael Fickou para volver a estirar diferencias.

Desde el banco de suplentes, Baptiste Serin, le cambió la cara a su equipo y dio el golpe de gracia al encuentro para que Francia consiga el punto bonus. Cuando el partido agonizaba, Jefferson Poirot aprovechó el trabajo de sus compañeros y se anotó para establecer el marcador final.

Francia continúa con su efectivo andar en Japón y de a poco empieza a sellar su pase a los cuartos de final. Si bien no fue el mejor partido de los dirigidos por Jacques Brunel, el equipo dejó en claro que sabe cuándo golpear y cómo hacerlo.

