Francia despidió a Los Pumas

Adentro. El centro Virimi Vakatawa festeja su try, el primero de los franceses.

Después que Los Pumas perdieron con Inglaterra, ya se sabía que la posibilidad de que el seleccionado clasifique a los cuartos de final del Mundial de Japón no dependía de sí mismos. Era muy remota, prácticamente una quimera. Porque para pasar de ronda, además de superar a Estados Unidos en la última fecha del grupo C, Argentina debía esperar a que Francia pierda, primero ante Tonga y después ante Inglaterra, cosa que de arranque no sucedió.

Porque si bien les costó, les bleus superaron a un duro seleccionado tongano por 23-21 (paradójicamente con el mismo marcador que superó a Los Pumas) y, de esa manera, no sólo se aseguraron un lugar en cuartos de final para seguir en la competencia, sino que también dejaron sin posibilidades a los dirigidos por Mario Ledesma de seguir en carrera y quedaron afuera en primera ronda, tal como ocurrió en la Copa del Mundo de 2003, en Australia.

Ayer Francia tuvo que transpirar la camiseta más de lo esperado para derrotar a un Tonga que le ofreció mucha resistencia y que lo puso en apuros. Sufrió más de la cuenta y por momentos estuvo bastante apretado pero los galos con oficio terminaron de abatir a Tonga y quedarse con la victoria.

El trámite del partido había comenzado de buena manera para les bleus que abrieron la cuenta con un penal de Ntamack en una de las primeras acciones del partido. Y luego, con una ráfaga letal, llegó al try con Virimi Vakatawa.

Hasta ahí era todo de Francia que encima pegaba nuevamente con la conquista de Raka. Sólo una reacción tongana sobre el cierre del parcial, try de Sonatane Takulua, para dejar el marcador 17-7 en favor de los franceses.

El complemento mostró una cara más ambiciosa de Tonga poniéndole presión a Francia, arrinconándolo y golpeándolo con la conquista de Malietoa Hingano. Allí los isleños se acercaron en el marcador y quedaron a sólo tres puntos (17-14). Y pese a que le anularon un par de tries a instancias del TMO, Francia de a poquito fue sumando puntos mediante los penales de Ntamack para volver a estirar la ventaja y sí, acariciar la clasificación a cuartos que se hizo realidad con el pitazo final.

Bertranou en lugar de Cubelli

El medioscrum de Los Pumas Tomás Cubelli sufrió un desgarro que lo margina del encuentro que cerrará la fase de grupos para el equipo argentino frente a Estados Unidos el próximo miércoles. De esta manera Mario Ledesma debió convocar un reemplazo y por ello llamó a Gonzalo Bertranou, quien se unirá al equipo hoy y de esa manera tendrá su primera presentación mundialista.

Un tsunami negro

Sin sobresalir pero con una actuación sin fisuras, los All Blacks despacharon a Namibia por un categórico 71-9, un marcador que muestra a las claras las diferencias entre unos y otros. Sin embargo, a los de negro le costó entrar en ritmo pero cuando lo hicieron demostraron todo su potencial para liquidar cualquier atisbo de reacción de Namibia que, en la etapa inicial, había insinuado con la presión de sus forwards y la puntería de Stevens a los postes.

Con este resultado Nueva Zelanda quedó a un pasito de la clasificación a los cuartos, un hecho prácticamente consumado que sólo lo impediría una improbable combinación catastrófica de resultados. Los kiwis dirimirán mano a mano su suerte frente a Italia en el último match del grupo para ambos. Los welwitchias, por su parte, cerrarán frente a Canadá buscando una victoria para despedirse de una nueva participación en Copa del Mundo de la mejor manera.