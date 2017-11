Francescoli y el tema del arquero millonario

Uruguayo. Enzo Francescoli dijo que al incorporar jugadores "todos aciertan y erran".

"Fuimos a buscar un arquero de primera clase pero no llegó". Así de simple y lapidario fue Enzo Francescoli, el director deportivo de River poco acostumbrado a frases altisonantes. "Hablé con (Sergio) Romero, (Nahuel) Guzmán y (Franco) Armani. Ninguno quiso venir", se explayó el ídolo millonario y sus palabras hicieron temblar aún más al ya alicaído arco riverplatense.

Tras la eliminación de la Libertadores y el superclásico perdido, todo en una semana, los ánimos no son los mejores en Núñez. El uruguayo contó que la llegada a mitad de año de Germán Lux, de 35 años, "fue por necesidad y coincidencia".

No obstante, el ídolo riverplatense explicó que "todos aciertan y erran a la hora de incorporar" y dijo que "es imposible saber cómo va a funcionar un jugador e incluso hasta a los clubes más importantes del mundo, que gastan millones, les pasa eso".

Francescoli reconoció además que "desde el 2014 hasta acá es el momento más complicado. River es un club que exige. Hay que bancarse las críticas y seguir para adelante. Hay que estar tranquilos y ya volverán los buenos momentos", afirmó.

En torno al plantel millonario y las llegadas y salidas, Francescoli reconoció que "con (Arturo) Mina nos equivocamos", en un momento en que -dijo- "nos habíamos quedado sin posibilidades de traer a (Javier) Pinola y (Diego) Polenta".

"(Santos) Borré es una apuesta joven, aún no se adapta porque el fútbol argentino es muy complicado. Perdimos cinco titulares por lesión y dóping: Lollo, Larrondo, Mora, Martínez Quarta y Mayada".

El charrúa se refirió a otros nombres que estuvieron en el mercado de pases y sostuvo que "lo de (Lionel) Vangioni es lógico: si te fuiste gratis, después no pretendas volver por 3 millones de dólares".

Sobre la continuidad de Marcelo Gallardo, Francescoli señaló que hablaron "hace unos meses" sobre esa cuestión pero será el Muñeco quien "resolverá su futuro".

En el comienzo de una semana dura, el Príncipe habló de todo, pero Lux se llevó la peor parte.

